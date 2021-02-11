Abdürrahim Albayrak: Falcao için teklif yok

11 Şubat 2021 Perşembe, 13:52

Hocamızın nokta atışı olarak istediği transferler vardı. Bunları yapmak için başta başkanımız Mustafa Cengiz olmak üzere birçok arkadaşımızla uzun uzun çalışmalar yaptık. Transferler zor oldu, çok uğraştık ama alnımızın akıyla çıktı. Gedson Fernandes transferi bir rüyaydı Türkiye için. Gedson'u getiren Fatih Terim'di. Eski öğrencisi Rui Costa ile konuşup transferi bitirdi. Yoksa Gedson Fernandes gelemezdi.

''FALCAO İÇİN RESMİ BİR TEKLİF YOK''

Falcao'nun doğum gününü kutluyorum, 35. yaş günü kutlu olsun. Kendisine sevgilerimi gönderiyorum. Bizim ve dünya futbolu için önemli bir markadır. Türkiye'ye gelemez dendi, geldi. Şanssız bir sakatlık geçirdi, geçmesini bekliyoruz. Şu ana kadar bize gelen resmi bir transfer teklifi yok. Gelmesi halinde bunu ilk olarak hocamızla paylaşırız. Bizim için çok değerli bir futbolcudur Falcao.

BİTEN SÖZLEŞMELER

Emre Akbaba zaten Galatasaray'ın çocuğu, bir sorun olmaz. Muslera, Galatasaray'ın sembolüdür, Taffarel'idir. Futbolu bıraktıktan sonra da umarım takımda, Fatih Terim'in yanında kalır. Sözleşmesi bitecek oyuncularda bir problem çıkacağını sanmıyorum.

''KASIMPAŞA MAÇI İÇİN TFF'YE BAŞVURU YAPACAĞIZ''

Akşam saatlerinde çok şiddetli bir kar yağışı bekleniyor. Biraz sonra Kasımpaşa yöneticileri ile bir konuşacağım. Bilemiyorum. Maçın biraz daha erken alınması için rızanız var mı diye soracağım. Daha sonra Federasyon ve yayıncı kuruluş ne der, bakalım. Biz başvurumuzu yapacağız. Pazar akşamı şiddetli bir kar yağışı bekleniyor.

"TARAFTARIMIZA SESLENİYORUM"

Bu sene tribünden kaynaklanan 33 milyon euro hasılat kaybımız var. Herkesin elini taşın altına koyması lazım. Taraftarlarımıza sesleniyorum. Bize yardım etsinler, bağış yapsınlar.

''İNŞALLAH MOHAMED'DEN BÜYÜK BİR GELİR ELDE EDERİZ''

Mostafa Mohamed transferi ile 1 ay uğraştık, kulübüyle zaman zaman sorun yaşadık. Galatasaray'ı seçtiği için kendisine ve kulübüne çok teşekkür ediyorum. Çok değerli bir futbolcu. 3 maçta 3 gol attı. 7 gol daha atıp ailesine kavuşmasını diliyorum. Bir an önce 10 golü hazırla, hemen çocuklarını aldıralım dedim. Galatasaray için çok değerli bir oyuncu. İnşallah ileride Galatasaray, Mohamed transferinden büyük bir gelir elde eder.