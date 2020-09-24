Abdurrahman Dilipak: FETÖ'nün zihniyet ikizi AKP'liler

24 Eylül 2020 Perşembe, 11:10

Cumhurbaşkanlığı sisteminin vaat edildiği noktaya ulaşamadığını söyleyen Abdurrahman Dilipak, AKP’deki çözülmeye dikkat çekti.

GerçekGündem'in haberine göre, Dilipak, AKP’deki çözülme üzerine, “Başkanlık sistemi vaat edilenle gerçekleşen arasında çok ciddi sorunları olan bir noktada şu anda. AK Parti’de ciddi bir çözülme var. Bunu üyelik kampanyalarıyla telafi etmeye çalışıyorlar ama yanlış yerlerde arıyorlar çözümü” ifadelerini kullandı.

“FETÖ’NÜN ZİHNİYET İKİZİ AKP’LİLER”

Dilipak konuşmasının devamında, İstanbul Sözleşmesi üzerine AKP ile olan tartışmalar hakkında da açıklamalarda bulundu.

Dilipak, 27 Temmuz'da "AKP'nin papatyaları" başlıklı yazısında, AKP içinde bazı kişilerin hem uluslararası fonlarla desteklenip hem de kamu fonlarını kullandığını, "yeşil sermayeden" destek aldığını söylemiş ve bu kişilere "fahişeler" demişti.

AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin, Dilipak’a söz konusu yazı üzerine dava açarken Dilipak konuyla ilgili, “Kendilerine zarar veriyorlar” dedi.

Dilipak kendisine açılan dava üzerine “böylesini ilk defa yaşıyorum. Kendilerine zarar veriyorlar. Böyle bir dava olmaz. Beni karşılarına almak onlara hiçbir şey kazandırmaz. AK Parti içerisindeki FETÖ’nün zihniyet ikizi AKP’liler ve AKP’lilerin papatyaları daha altta Lale Devri çocukları aileye zarar veriyorlar” ifadelerini kullandı.