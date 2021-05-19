Abdurrahman Dilipak'tan dikkat çekici tweet: Bir şeyler oluyor
AKP'ye yakın Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Twitter hesabından dikkat çekici bir mesaj yayımladı.
AKP'ye yakın Yeni Akit'in yazarı Abdurrahman Dilipak, Twitter'daki hesabı üzerinden çarpıcı bir paylaşımda bulundu.
"Ankara'da bir şeyler oluyor" diyen Dilipak, "Sürprizlere hazır olun" diyerek, "sabırlı olma" çağrısında bulundu.
Ankarada bir şeyler oluyor. Sürprizlere hazır olun. Sabır— Abdurrahman Dilipak (@aDilipak) May 19, 2021
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