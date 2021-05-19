Abdurrahman Dilipak'tan dikkat çekici tweet: Bir şeyler oluyor

AKP'ye yakın Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Twitter hesabından dikkat çekici bir mesaj yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
19 Mayıs 2021 Çarşamba, 19:22
Abdurrahman Dilipak'tan dikkat çekici tweet: Bir şeyler oluyor
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AKP'ye yakın Yeni Akit'in yazarı Abdurrahman Dilipak, Twitter'daki hesabı üzerinden çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

"Ankara'da bir şeyler oluyor" diyen Dilipak, "Sürprizlere hazır olun" diyerek, "sabırlı olma" çağrısında bulundu.


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