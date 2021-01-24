AB'li diplomatlar Reuters'a konuştu: Türkiye kayda değer bir jest yapmalı
Türkiye, beş yıllık bir aradan sonra, Avrupa Birliği (AB) ile bozulan ilişkileri onarma yolunda bir adım olarak Pazartesi günü Yunanistan ile istikşafi görüşmelere yeniden başlıyor. AB'nin Türkiye'den beklentileri giderek artıyor.
AB dış politika sorumlusu Josep Borrell, Reuters'a yaptığı açıklamada, Türkiye konusunda iyimser olduklarının altını çizerek bir "fırsat penceresi" gördüğünü, ancak Ankara'nın "çatışma hattını terk etmesi" ve diyalog arayışına girmesi gerektiğini söyledi.
Daha önce AB'yi "stratejik körlükle" suçlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Ankara'da, AB büyükelçileri ile yaptığı toplantıda, Türkiye'nin ilişkileri geliştirmeye hazır olduğunu söylemişti.
"KAYDA DEĞER BİR JEST GEREKLİ"
Reuters'a konuşan Avrupa Birliği'nden diplomatlar, Türkiye’nin, AB ülkelerinden gelen yaptırım çağrılarını susturmak adına Doğu Akdeniz'de enerji arama faaliyetlerini durdurmak ve açıklamaların tonunu yumuşatmaktan daha fazlasına ihtiyaç duyacağını söylüyor.
Adı açıklanmayan Brüksel merkezli bir diplomat demecinde, iyimser olmak için bir neden göremediğinin altını çizerek, "Bizleri içinde bulunduğumuz yörüngeden uzaklaştıracak büyük bir uzlaşma göremiyorum. Türkiye'nin kayda değer bir jest yapması gerekiyor" dedi.
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