Aboubakar kariyer rekoruna koşuyor

09 Mart 2021 Salı, 12:25

Beşiktaş yönetimi, tekrar siyah-beyazlı formayı giymeyi çok isteyen Aboubakar'a yazın golcü listesinin son sırasında yer vermişti. Kamerunlu, buna rağmen kırılmadı ve yaklaşık 1 ay bekledi. Porto'da aldığı 3 milyon Euro maaşı elinin tersiyle itip, 1.5 milyon Euro ve 1+1 yıllık sözleşmeyi kabul etti. S. Arabistan'tan gelen dolgun kontratı da geri çevirdi. Porto'da iki sezon önce ciddi bir diz sakatlığı geçiren Aboubakar'ın transferine büyük risk olarak bakılırken, 29 yaşındaki futbolcu sözleşmesine yazılan, "Mevcut sakatlığı sebebiyle oynamadığı maçlardan 40 bin Euro kesinti yapılır" maddesine tereddütsüz "Tamam" dedi. Gelinen noktada hiç sakatlık yaşamadı. Sağlıklı bir şekilde yoluna devam etti, istikarını oyunda kalma süresiyle de gösterdi. Bu sezon ligde 1910 dakika forma giyerek Atiba, Ersin ve Welinton'ın ardından en fazla süre alan 4. isim oldu. Portekiz ekibinden bedavaya transfer edilen Aboubakar'ın sözleşmesinde "8 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi bulunuyor. Bu rakamın %20'sinin Porto'ya ödenmesi koşulu var. Şimdiden Avrupa devlerinin dikkatini üzerine çeken yıldız oyuncu, Beşiktaş'tan ayrılması halinde kulübün kasasına en az 6.4 milyon Euro bonservisin girmesini sağlayacak. 2-1 kazanılan Gaziantep FK karşısında duble yaparak 15 gole ulaşan Vincent Aboubakar, kariyerinde sadece bir sezonda daha fazla lig golü kaydetti. 2013-2014 sezonunda Fransa Ligue 1'de Lorient formasıyla 16 kez ağları sarsan yıldız oyuncu, iki gol daha atması halinde lig istatistiklerinde kariyerinin zirvesine ulaşacak. 25 maçta 15 gol atıp 4 asist yaparak 19 gole katkı sağlayan Aboubakar, Beşiktaş'ta 2. baharını yaşıyor.

"ABOUBAKAR OYNAMAYI ÖZLEMİŞ"

ALİ GÜLTİKEN: Aboubakar, oynamayı özlemiş. Son iki yılını sakatlık problemleriyle istikrarlı bir oyun olmadan geçiren karakterli bir futbolcu olarak bunun telafisini Beşiktaş formasıyla yapıyor ki, bu da siyahbeyazlı takıma muazzam bir katkı sağladı. Oyunun her yerinde var, çok coşkulu. Kendi oynamasının yanında daha da önemli olan Beşiktaş'ı oynatıyor. Her derde deva. Hangi sistemde oynarsanız oynayın hepsinin başrolünde olabiliyor. Kontratakta da var, baskılı oyunda da var, ceza alanı oyununda da var, ortalarda da var, ölü vuruşlarda da var. Yani futbol içerisinde bir teknik adam hangi oyun düzeni ile oynarsa oynasın, bunu etkili hale getiren başrol oyuncusu Aboubakar.

"ÇOK ÖZEL BİR OYUNCU"

FEYYAZ UÇAR: Aboubakar çok özel bir oyuncu, modern bir santrfor. Beşiktaş'ın oyun planında yeri çok değerli. Takımının rakip alanda kalmasına ve çok kişiyle hücum etmesine olanak sağlıyor. Aboubakar'ı anlatmak için herkes yaptıklarına bakıyor, biz ne yapmadıklarına bakalım: 1- Kolay kolay ofsayta düşmüyor (Bir takımın stoperi iyi oynadığı bir maçta rakibin 4-5 atağını keser. Forvet adamı 4 kere ofsayta kalırsa takımının 4 atağını kesmiş olur. Rakip stoper kadar takımı adına tehlikeye sebebiyet verir durum). 2- Hakemlerle ve rakiplerle dalaşıp gerginliğe sebep olmuyor. 3- Topla dripling yapıp kendini gösterme, çok fazla topla oynama amacında değil. Bu sayede top kaybı da yapmıyor. 4- Takım arkadaşlarıyla tartışmıyor. Sahada uyum içerisinde hareket ediyor. Sadece bunlar bir takım için çok değerli forvet oyuncusu özellikleri. Aboubakar sadece yaptıklarıyla değil yapmadıklarıyla da Beşiktaş'a ciddi katkılar sağlamış durumda.

