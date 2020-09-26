Aboubakar yeniden Beşiktaş’ta
Beşiktaş, Vincent Aboubakar’ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Beşiktaş, Vincent Aboubakar’ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Siyah-beyazlıların resmi sitesinden Aboubakar’ın transferine ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, 2016-17 sezonunda da formamızı giymiş, Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar ile sözleşme imzalamıştır.
2016-17 sezonunda kazandığımız Süper Lig şampiyonluğunda pay sahibi olan Vincent Aboubakar’a yeniden hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
En Çok Okunan Haberler
- Koca: Karşımızda artık iki virüs var
- Rıdvan Dilmen baltayı taşa vurdu!
- “Mermer tozu aldığını beyan eden otel denetimden geçmiş”
- CHP'li Cihaner'den muhalefet liderlerine 'HDP' çağrısı
- 9 ay şantajla tecavüze uğradı: Zanlı serbest
- Özgür Özel'den Bakan Selçuk'a sert tepki
- Balayı yaramış
- Düğünde salgın önlemini hatırlatan polise sürgün
- Kanal İstanbul projesinde jet hızıyla uygulama
- 'Sizi de tutuklayacaklar'
Video Haberler
- 'Sizi de tutuklayacaklar'
- ''Ben buraya tekrar geleceğim, eşkıyalar''
- Baltayla kapısına gitmiş
- Kadirova'nın ağabeyi, Ünal'a çektiği videoyla seslendi
- Erken seçim için tarih verdi
- Enişteniz kim? sorusuna böyle yanıt verdi!
- Arnavutköy'de cinayet; evi basıp kurşun yağdırdı
- Ankara'da 858 bin liralık vurgun yaptılar!
- Bursa'da çimlere basma kavgası kamerada
- Sınırda askeri araç devrildi: 16 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Koca: Karşımızda artık iki virüs var
- Rıdvan Dilmen baltayı taşa vurdu!
- “Mermer tozu aldığını beyan eden otel denetimden geçmiş”
- CHP'li Cihaner'den muhalefet liderlerine 'HDP' çağrısı
- 9 ay şantajla tecavüze uğradı: Zanlı serbest
- Özgür Özel'den Bakan Selçuk'a sert tepki
- Balayı yaramış
- Düğünde salgın önlemini hatırlatan polise sürgün
- Kanal İstanbul projesinde jet hızıyla uygulama
- 'Sizi de tutuklayacaklar'