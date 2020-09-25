Aboubakar'dan imza
Beşiktaş Porto'dan ayrılan eski golcüsü Vincent Aboubakar ile sözleşme imzaladı.
Beşiktaş'ta işlem tamam.
Beşiktaş Porto'dan ayrılan eski golcüsü Vincent Aboubakar ile sözleşme imzaladı.
Aboubakar 4 saatlik bir bağlık kontrolünden geçti. Kıkırdak zedelenmesi olan golcü ile 1 artı 1 yıllık sözleşme yapıldı.
En Çok Okunan Haberler
- İstanbul'da bir deprem daha!
- Muharrem İnce'den Türköne'nin tahliyesine sert tepki
- Ankara merkezli 7 ilde Kobani olayları operasyonu
- Kredi kartı kullananlar dikkat!
- Bahçeli, 'yeniden yargılansın' dedi, tahliye edildi
- Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Koronavirüs'ten ölen hastanın cenazesi için 80 bin TL
- İBB’ye sendika ablukası
- Terkoğlu’na suç duyurusu
- CHP'den gözaltılara ilk tepki
Video Haberler
- Baltayla kapısına gitmiş
- Kadirova'nın ağabeyi, Ünal'a çektiği videoyla seslendi
- Erken seçim için tarih verdi
- Enişteniz kim? sorusuna böyle yanıt verdi!
- Arnavutköy'de cinayet; evi basıp kurşun yağdırdı
- Ankara'da 858 bin liralık vurgun yaptılar!
- Bursa'da çimlere basma kavgası kamerada
- Sınırda askeri araç devrildi: 16 yaralı
- Ölümcül zehirli yılanı boğazından yakaladı
- Polisin maske cezası kestiği sürücü böyle çileden çıktı
En Çok Okunan Haberler
- İstanbul'da bir deprem daha!
- Muharrem İnce'den Türköne'nin tahliyesine sert tepki
- Ankara merkezli 7 ilde Kobani olayları operasyonu
- Kredi kartı kullananlar dikkat!
- Bahçeli, 'yeniden yargılansın' dedi, tahliye edildi
- Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Koronavirüs'ten ölen hastanın cenazesi için 80 bin TL
- İBB’ye sendika ablukası
- Terkoğlu’na suç duyurusu
- CHP'den gözaltılara ilk tepki