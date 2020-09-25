Aboubakar'dan imza

25 Eylül 2020 Cuma, 16:14

Beşiktaş'ta işlem tamam.

Beşiktaş Porto'dan ayrılan eski golcüsü Vincent Aboubakar ile sözleşme imzaladı.



Aboubakar 4 saatlik bir bağlık kontrolünden geçti. Kıkırdak zedelenmesi olan golcü ile 1 artı 1 yıllık sözleşme yapıldı.