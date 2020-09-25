Aboubakar'dan imza

Beşiktaş Porto'dan ayrılan eski golcüsü Vincent Aboubakar ile sözleşme imzaladı.

cumhuriyet.com.tr
25 Eylül 2020 Cuma, 16:14
Aboubakar'dan imza
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Beşiktaş'ta işlem tamam.

Beşiktaş Porto'dan ayrılan eski golcüsü Vincent Aboubakar ile sözleşme imzaladı.

Aboubakar 4 saatlik bir bağlık kontrolünden geçti. Kıkırdak zedelenmesi olan golcü ile 1 artı 1 yıllık sözleşme yapıldı.


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