Aboubakar’ın annesi Maobeal Alice vefat etti
Beşiktaş Kulübü, futbolcusu Vincent Aboubakar’ın annesi Maobeal Alice Aboubakar’ın vefat ettiğini duyurdu.
Beşiktaş Kulübü, futbolcusu Vincent Aboubakar’ın annesi Maobeal Alice Aboubakar’ın vefat ettiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamadra, "Futbolcumuz Vincent Aboubakar’ın annesi Maobeal Alice Aboubakar’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Vincent Aboubakar’a, ailesine ve yakınlarına taziyelerimizi iletir, başsağlığı dileriz" denildi.
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