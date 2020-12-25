Aboubakar’ın annesi Maobeal Alice vefat etti

25 Aralık 2020 Cuma, 19:16

Beşiktaş Kulübü, futbolcusu Vincent Aboubakar’ın annesi Maobeal Alice Aboubakar’ın vefat ettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamadra, "Futbolcumuz Vincent Aboubakar’ın annesi Maobeal Alice Aboubakar’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Vincent Aboubakar’a, ailesine ve yakınlarına taziyelerimizi iletir, başsağlığı dileriz" denildi.