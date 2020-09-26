Aboubakar'lı Beşiktaş kafilesi Konya'da
Koronavirüs testi negatif çıkan teknik direktör Sergen Yalçın ve Beşiktaş’ın yeni transferi Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar da yeni takımında ilk kez kadroda yer aldı.
Beşiktaş, yarın oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçı için Konya'ya geldi. Koronavirüs testi negatif çıkan teknik direktör Sergen Yalçın ve Beşiktaş’ın yeni transferi Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar da yeni takımında ilk kez kadroda yer aldı. Siyah-beyazlı kafile, havalimanından kamp yapacağı otele gitti.
Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 3’üncü haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor ile Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda oynayacağı maç için özel uçakla akşam saatlerinde Konya'ya geldi. Koronavirüs testi negatif çıkan Teknik direktör Sergen Yalçın da futbolcularıyla birlikte geldi. Beşiktaş’ın yeni transferi Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar da yeni takımında ilk kez kadroda yer aldı. Teknik heyet ve 21 kişilik futbolcu kafilesi, daha sonra kamp yapacağı otele geçti.
Beşiktaş'ta koronavirüsü atlatan ve karantina süreci sona eren teknik direktör Sergen Yalçın, takımın başında Konya'ya geldi. Sakatlığı bulunan Atiba, kadro dışı kalan Lens, lisansı çıkmayan Josef ile Nkoudou ve Umut kadroda yer almazken, yeniden siyah-beyazlı formayı giyen Aboubakar ise 21 kişilik kafileye dahil edildi. Siyah-beyazlıların Konyaspor kadrosu şu şekilde: "Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Francisco Montero, Erdoğan Kaya, Fabrice Nsakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Ajdin Hasic, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Atakan Üner, Kartal Kayra Yılmaz, Bernard Mensah, Gökhan Töre, Güven Yalçın, Cyle Larin, Vincent Aboubakar."
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