AB’ye askeri güç kullan çağrısı yaptı
Libya’da Birleşmiş Milletler’in tandığı, Ankara destekli Ulusal Uzlaşı Hükümeti (UUH) ile Hafter cephesi arasında Sirte üzerinde yoğunlaşan gerilim sürerken Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Wolfgang Ischinger’den, Avrupa Birliği’nin (AB) Libya’daki iç savaşta gerekirse silah gücüyle sözünü dinletmesi gerektiği çıkışı yükseldi.
DW’nin haberine göre, Funke Medya Grubu’na bağlı gazetelere konuşan emekli büyükelçi Ischinger “Avrupa askeri ağırlığını ortaya koymalı ki bir ateşkese varılabilsin. Uluslararası çatışmalarda askeri araçlarla operasyon tehdidinde bulunmayanların diplomasisi de söz sanatından öteye geçemez” dedi.
Ischinger Almanya’nın yarından itibaren AB Konseyi Dönem Başkanlığını devralacak olmasına ilişkin olarak da “AB’nin çıkarlarını dışarıda daha iyi temsil edebilmek istiyorsa “güç diliyle” konuşmayı öğrenmesi gerektiğini, bunun önkoşulunun da Almanya’nın güç diliyle konuşmayı öğrenmesi olduğunu” dile getirdi. Libya’da “çatışmada faal olan Rusya, Türkiye ve Mısır gibi güçlerin Almanya ve partnerlerinin çağrılarını dikkate almadığını ve bu ülkelerin “kimin askeri yolla konuştuğunu önemsediğini” savundu. Rusya ve Mısır, ülkenin doğusunu elinde bulunduran Tobruk merkezli Halife Hafter’i destekliyor.
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