Açık havada Covid-19 önlemli indirim günleri

25 Eylül 2020 Cuma, 16:59

İstanbul Kongre Merkezi’nin terasındaki geniş alanda yer alan indirimli alışveriş etkinliği, ilk iki gününde pandemi dolayısıyla üst düzeyde tutulan sağlık önlemleri ile tam not aldı.

Perakende sektörüne can vermek üzere organize edilen etkinlikte, Türkiye’nin önde gelen marka ve tasarımcılarının koleksiyonlarına yüzde 70’e varan indirimlerle sahip olmak mümkün. İlk defa gerçekleştirilen Sold Out alışveriş günleri boyunca indirimli ürünler satan markaların yanı sıra, çocuk oyun alanları ve yeme içme alanları da rağbet gördü.

Etkinlikte stantlarıyla indirimli satış yapan ünlü markalar dışında, Self-Portrait, Tadashi, Marchesa, Dion Lee, Arzu Kaprol, Özlem Süer, Copurs, Amor Gariboviç, Zeynep Erdoğan gibi yerli ve yabancı tasarımcı ve markaların ürünlerine indirimlerle ulaşmak mümkün.

SAĞLIK ÖNLEMLERİ EN ÜST SEVİYEDE

Pandemi dolayısıyla üst düzeyde tutulan sağlık önlemleri ile konukların sağlıklı bir şekilde indirimli alışveriş deneyimi yaşamalarının sağlanacağı etkinlikte, Dünya Sagˆlık Örgütü (DSÖ) ve T.C. Sağlık Bakanlığı’nın yapmış olduğu yönlendirmeler neticesinde alınan sağlık önlemleri şu şekilde:

• Hijyen ekibi, tüm kullanım alanlarını periyodik olarak dezenfekte ediyor.

• Açık hava olmasına rağmen, stantlar, fiziksel mesafe standartlarına uygun şekilde düzenlendi.

• Tüm personelin sağlık kontrolleri rutin olarak yapılıyor.

• Festival alanına girişte maske kontrolü ve termo tarama ile ateş ölçümü yapılıyor.

• Alanların tüm temizlik işlemlerinde standartlara uygun antibakteriyel ve antiviral temizlik malzemeleri kullanılıyor.

• Etkinlik alanında kolay ulaşılabilir noktalara el dezenfektanı yerleştirildi.

• Hijyen malzeme atıkları için tıbbi atık noktaları kuruldu.

• Tüm personele Covid-19 farkındalık eğitimi verildi.

• Ortak kullanım alanlarına basılı bilgilendirme tabelaları konuldu.