Açık Radyo, Prince Claus Ödülü’ne değer görüldü

03 Aralık 2020 Perşembe, 12:59

Fotoğraf: Twitter (@acikradyo)

Prince Claus Kültür ve Kalkınma Fonu tarafından 1997 yılından bu yana verilen ödül, bu yıl Açık Radyo’nun oldu. Ödül,1995 Kasım tarihinden bugüne kadar Açık Radyo’nun ve onun programcılarının uluslararası ve ulusal alanda kazandıkları 57’nci ödül oldu.

Çevrimiçi düzenlenen törende Açık Radyo’nun ödüle değer görülme gerekçeleri şöyle sıralandı:

Tartışmalı konulara, karşıt görüşlere ve dürüst eleştirel tahlillere yer veren, bilgi açısından zengin, eğlendirici ve esinlendirici programlar düzenlemesi,

Çoğulcu demokrasi, hukuk devleti, evrensel insan hakları ve temel özgürlüklere dayalı ilkeleri el üstünde tutması,

Alternatif, marjinalleştirilmiş ve azınlık seslerin duyulmasını mümkün kılan bir diyalog ve görüş alışverişi alanı sunarak kendi topluluğunu ve sivil toplumu temsil etmesi, onlara hizmet vermesi ve onları güçlendirmesi;

'Yalan haber'lerin ve yanıltıcı medyanın yaygınlaştığı bir dönemde gazetecilik dürüstlüğünü ve ahlakını yılmaz bir şekilde savunması,

Günümüzün dijital evreninde bile radyonun, toplumsal ve siyasi değişim için herkesin beğenisini kazanan etkili bir yayın organı olmaya devam ettiğini açıkça göstermesi,

Çoklu perspektiflere açık olmanın ve muhalif fikirlere saygı göstermenin, hakiki demokrasinin yegâne gerçek ve hayatî temelini oluşturduğunu vurgulaması,

Karmaşık bir durumda sürdürülebilir ve bağımsız medya için bir model oluşturarak özgür ve açık bir sesin öncülüğünü yapması ve sürdürmekte dikkate değer bir sağlamlık göstermesi.

"Açık Radyo’nun en büyük başarısı özgürlüklerin özellikle siyasi özgürlüklerin çok kısıtlı olduğu günümüz Türkiye’sinde bu küçük demokrasi ve açık düşünce adasını yaratmış olması ve onu incelikle besleyip korumuş olmasıdır. " Orhan Pamukhttps://t.co/LVFkUUzzw7 pic.twitter.com/80wbxVdbNy — Açık Radyo (@acikradyo) December 2, 2020

ORHAN PAMUK AÇIK RADYO'YU ANLATTI

Nobel Edebiyat ödüllü yazar Orhan Pamuk, ödül kitapçığı için yazdığı yazıda Açık Radyo’yu şöyle anlattı:

“…Ödül kararından sonra pek çok tanıdık ile Açık Radyo hakkında konuştuk. Hayranları Açık Radyo’dan bahsederken yalnızca ele alınan çevre, iletişim, demokrasi, günlük hayat konularında takip ettikleri tartışmalarda, röportajlar, programlardan bahsetmediler; aynı zamanda Açık Radyo’yu nasıl, hangi şartlarda, ne yaparken dinlediklerini de gözlerinin içi gülerek anlattılar bana: Açık Radyo’nun dinleyicilerini, sanatçılar, ev kadınları, işe giderken araba kullananlar, aydınlar, öğretmenler, memurlar oluşturuyor. Açık Radyo’yu dinleyenler kendilerinin, kimliklerinin özel bir şey yaptıklarının farkındalar. Açık Radyo’nun en büyük başarısı özgürlüklerin özellikle siyasi özgürlüklerin çok kısıtlı olduğu günümüz Türkiye’sinde bu küçük demokrasi ve açık düşünce adasını yaratmış olması ve onu incelikle besleyip korumuş olmasıdır. Bu adanın kendine göre bir kimlik ve ruhu vardır ve Açık Radyo’yu dinleyenler bu özgürlükçü çağdaş ruhu gururla benimserler.”

Prince Claus Ödülü, Türkiye’den daha önce Hasan Saltık, Halet Çambel ve Gülsün Karamustafa’ya verilmişti.