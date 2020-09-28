Açık Stüdyo Günleri başlıyor

28 Eylül 2020 Pazartesi, 11:00

Sanatçı Seda Yakupoğlu’nun stüdyosu...



Açık Stüdyo Günleri bu yıl 7. kez 2-4 Ekim 2020 tarihleri arasında düzenlenecek. Açık Stüdyo Günleri’nde resim, heykel, seramik, fotoğraf, enstalasyon, performans ve video gibi disiplinler üzerine çalışmalar gerçekleştiren görsel sanatçılar, sanatçı kolektifleri ve bağımsız sanat alanları, Kadıköy, Taksim, Cihangir, Galata, Karaköy, Tophane, Kurtuluş, Beşiktaş, Kasımpaşa, Şişli, Burgazada ve Büyükada bölgelerinde bulunan ev, atölye ve sanat alanları yer alıyor.

Ziyaretçiler ise Açık Stüdyo Günleri haritaları aracılığıyla atölyeleri bulup, normalde ziyarete açık olmayan sanatçıların çalışma ortamlarına misafir olma fırsatı ediniyor.

Sanatı sergileme ve günümüz sanat dünyasının önemli unsurlardan biri olan ''ağ oluşturma'' için bağımsız bir yapı mantalitesi güden Açık Stüdyo Günleri, aynı zamanda herkesin sanata erişimini amaçlıyor.

EV VE ATÖLYELERİNİ ZİYARETE AÇAN SANATÇILAR:

Sergül Acar, Bengü Şener & Cansu Akdeniz, Nilden Aksoy, Ersin Aldemir, Ayla Ay, Sedef Karakaş & Deniz Beşer, Nazlı Büberoğlu, Elif İlke Bultan, Münira Merve Çelik, Lerna Babikyan & Mudita Dans, Uğur Demirci & Serkan Efe & Işıl Zeynep Demir & Alaca Katarsis, Robin Edwards, İris Ergül, Büşra Gezer, Sedat Gösterikli, Barış Gülen, Gonca Gümüşayak, Gül Aslan & Yekta Yavuz & Arda Güneş, Mehmet Resul Kaçar, Karis Deniz Kara, Ayşe Kıran, Pırıl Kurbetci, Yakup Kuyucu, Romina Meriç, Mihriban Mirap, SÜPER NORMAL (Özge Çelebi & Edizalp Akın), Asuman Aktüy Özdemir, Tuğba Öztan, Fikret Parlak, Cihat Hıdır & Gülşah Özbek & Ömer Aydın & Küratör: Mehmet Lütfi Şen, Betül Sertkaya, Gözde Mimiko Türkkan & SyncSociety & SYNChouse, Ayşe Tesson, Arda Çetin & Barış Akbay & İnci Asal & Özgür Kalender & Metin Toplu, Meryem Güldürdak & Şehlem Kaçar & Dilara Kızıldağ & Hülya Üçpınar, Candan Umur, Yeşim Uzunöz, Eli Bensusan & E S Kibele Yarman, Esra Yılmaz.

Açık Stüdyo Günleri'ne dair güncellemelerden haberdar olmak için:

https://www.facebook.com/events/345152623529854/