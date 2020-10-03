Açık yüzde 193 büyüdü
Eylül ayında ihracat 16 milyar dolara, ithalat 20.9 milyar dolara çıktı.
Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) dün açıkladığı verilere göre eylül ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4.8 artışla 16 milyar dolar, ithalat ise yüzde 23.3 artışla 20.9 milyar dolar oldu.
Bunan paralel olarak dış ticaret açığı yüzde 192.7 artarak 4.9 milyar dolara çıkarken, ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 90.2’den yüzde 76.6’ya düştü. İlk 9 ayda da ihracat, yüzde 10.9 düşerek 118.3 milyar dolar, ithalat yüzde 1.5 artarak 156.2 milyar dolar ve açık yüzde 79.6 artarak 37.8 milyar dolar oldu.
İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 86.3’ten yüzde 75.8’e indi. Eylül sonu itibarıyla son bir yıllık ihracat ise yüzde 7.8 azalarak 166.4 milyar dolar oldu.
Verilerin açıklandığı toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, salgın ortamında normalleşme sürecinin başarılı şekilde devam ettiğini belirtirken TİM Başkanı İsmail Gülle, “Olağanüstü bir performansla Türk ihracatında tarihin en yüksek eylül rakamını yakaladık” diye konuştu.
‘KAÇAK’ ENGELLENDİ
Öte yandan birkaç İtalyan firmanın İstanbul’da kaçak ayakkabı fuarı düzenlemeye çalıştığı ortaya çıktı. CNR Holding’den yapılan açıklamaya göre bu girişim, ilgili STK’lerin harekete geçmesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile İstanbul Ticaret Odası’nın aldığı önlemlerle engellendi.
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