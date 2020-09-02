AçıkhavADA Sinema, sezon finalini Ediz Hun'la yapıyor
AçıkhavADA Sinema, "Sürü", "La Dolce Vita/ Tatlı Hayat" ve "Güllü" filmleriyle bu hafta sezona veda ediyor.
Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın üstlendiği 1972 yapımı "Güllü" filminin gösterimi, 5 Eylül'de filmin başrol oyuncularından Yeşilçam'ın usta ismi Ediz Hun'un katılımıyla gerçekleşecek.
Büyükada Tarihi Arabacılar Meydanı'nda kurulan AçıkhavADA Sinema, sezon boyunca Yeşilçam klasiklerinden, dünya çapında kült olmuş yapımlara, bağımsız filmlerden, yakın dönem keşiflere kadar geniş yelpazedeki filmleri sinemaseverlerle buluşturdu.
Bugüne kadar gerçekleşen gösterimlerde Cahit Berkay gibi müzik dünyasının önemli isimleri Hakan Bıçakçı, Doğu Yücel gibi önemli yazarlar ve Engin Ertan, Alin Taşçıyan gibi sinema eleştirmenleri de Büyükada Tarihi Arabacılar Meydanı'nda ağırlandı.
Yarın akşam "Sürü" filminin gösterimine, filmin başrol oyuncularından Melike Demirağ katılacak, 4 Eylül akşamı ise "La Dolce Vita/ Tatlı Hayat" filminin gösterimi öncesinde gazeteci Verda Özer sunum yapacak.
Gösterimler 21.00'de başlayacak.
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