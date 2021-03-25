Açıköğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem online sınavları başladı

25 Mart 2021 Perşembe, 13:15

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) sebebiyle ertelenen Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınavları online olarak yapılıyor. 25 Mart saat 09.30 itibarıyla başlayan 2. dönem sınavları 29 Mart günü 23.59’da son bulacak. Öğrenciler, online sınavlara AÖK Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden T.C. kimlik numara ve şifreleri ile giriş yaparak katılacak. Sınavda her bir dersin testi için 25 dakika süre uygulanacak.

Açıköğretim Lisesi 1. dönem sınavları, 25 Şubat 2021 - 1 Mart 2021 tarihleri arasında yapılmıştı.

AÖL SINAVLARI NASIL UYGULANACAK?

Seçilen derse ait sınav, “Sınava Başla” butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında “Kaydet ve İlerle” butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise “Kaydet ve İlerle” butonu yerine ‘Sınavı Bitir’ butonu olacak. Her bir dersin testi için 25 dakika süre uygulanacak.

Öğrenciler seçmiş olduğu bir dersin sınavını bitirdikten sonra, seçmiş olduğu diğer dersin sınavına hemen başlamak zorunda değil. Adaylar, online sınav takvimi içerisinde istediği bir zaman diğer dersin sınavına başlayabilecek.

AÖL GİRİŞ EKRANI

Öğrenciler, kendilerine atanan derslerden oluşan testleri, sınav takviminde belirtilen tarihler arasında online sınav sistemine girerek tamamlayacak.

Girişler, http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden yapılabilecek.

Öğrenciler, aynı eğitim öğretim yılı ve dönemi için yapılacak sınavlardan yalnızca birine katılabileceklerdir. Online sınav uygulaması yurt içi ve yurt dışında, Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte başlayıp, aynı gün ve saatte sona erdirilecek.

MEB’TEN AÇIKÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI AÇIKLAMASI

Açıköğretim okulları sınavları ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan açıklama şu şekilde:

1- Öğrenciler seçmiş olduğu bir dersin sınavını bitirdikten sonra, seçmiş olduğu diğer dersin sınavına hemen başlamak zorunda değildir. Online sınav takvimi içerisinde istediği bir zaman diğer dersin sınavına başlayabilir.

2- Online Sınavla ilgili olarak, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 22.02.2021 tarih ve 21060217 sayılı yazılarına göre; Milli Eğitim Müdürlüklerince, "...İnternet erişimi olmayan öğrenciler tarafından talep edilmesi halinde, müdürlüğünüzce belirlenen internet erişimi olan ve bilgisayar/tablet bulunan okul/kurum müdürlüklerinde öğrencilerin sınava katılmasının sağlanması, Engelli öğrenciler tarafından talep edilmesi halinde, müdürlüğünüzce okuyucu/kodlayıcı görevlendirilerek ev/hastanede veya belirlenen okul/kurum müdürlüklerinde öğrencilerin sınava katılmasının sağlanması..." şeklinde İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına resmi yazı gönderilmiştir. Bu konuda talepte bulunan öğrencilerin İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına başvurması gerekmektedir.

AÖL ONLINE SINAV KILAVUZU

- Öğrenciler, kendilerine atanan derslerden oluşan testleri sınav takviminde belirtilen tarihler arasında online sınav sistemine girerek tamamlayacaklardır.

- Öğrenciler, aynı eğitim öğretim yılı ve dönemi için yapılacak sınavlardan yalnızca birine katılabileceklerdir.

- Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılacaklardır. Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremeyeceklerdir.

- Online sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacaktır.

- Seçilen derse ait sınav, “Sınava Başla” butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında “Kaydet ve İlerle” butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise “Kaydet ve İlerle” butonu yerine ‘Sınavı Bitir' butonu olacaktır.

- Öğrenciler, cevap verdikleri soruya geri dönüş yapamayacaklardır.

AÖL sınav kılavuzunun tamamına http://aol.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2021_03/19151858_AOYK_2020-2021_EgYitim-OYgYretim_YYlY_2._DoYnem_OnlineCYevrim_IYcYi_SYnavlarY_Duyurusu_.pdf adresi üzerinden ulaşılabilir.