'Acısını saklayan Harold' koronavirüse yakalandı

07 Mayıs 2021 Cuma, 00:00

İnternet dünyasında "Acısını saklayan Harold" olarak tanınan ve çeşitli meme'lere konu olan Andras Arato'nun koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Arato, Covid-19'u ağır bir şekilde geçirdiğini ve zatürre belirtileri gösterdiğini aktardı.

Andras Arato, aşı olduğunu ama antikor geliştiremeden Kovid-19'a yakalandığını söyledi. 76 yaşındaki adamın hastanede oksijen tedavisi de gördüğü öğrenildi.Hastaneden taburcu olduğunu ifade eden Arato, uzun Covid-19 geçirdiğini söyledi.

Bir Fransız marketler zincirinin reklamında "Sağlık çalışanlarına teşekkür eden adam" olarak görseli yayınlanan, ama buradaki yüz ifadesi "sanki acısını içinde saklarmış gibi duran" Andras Arato, milyonlarca İnternet kullanıcısı tarafından farklı hikayelerde "ironik ve eğlenceli" meme'lere konu oldu.

MEME NEDİR?

Meme; internet üzerinde anonim olarak genellikle popüler resim, video, kelime ya da cümleler şeklinde yayılan ve geniş kitlelerce manası bilinen olgulara verilen isim. İşte meme'lere konu olan Macar asıllı oyuncu Andras Arato, şu günlerde belki de dünyanın en bilinen yüzü.