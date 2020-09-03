Acıya insan derisiyle aynı tepkiyi veren elektronik cilt geliştirildi
Gerçeğe yakın protezler üretmeyi amaçlayan bilim insanları, acıya gerçek insan derisi gibi tepki veren elektronik bir cilt icat etti.
Avustralya'daki RMIT Üniversitesi'nden akademisyenlerin gerçekleştirdiği keşif, cildin acıya anında tepki vermesini sağlamak için elektrik sinyallerini ve insan sinirlerini kopyaladı.
Çalışmada yer alan doktora öğrencisi Ataur Rahman, prototiplere bellek hücrelerinin yerleştirildiğini ve acıya yönelik tepkiyi tetiklemekten bu hücrelerin sorumlu olduğunu belirtti.
Araştırmanın lideri Profesör Madhu Bhaskaran ise geliştirdikleri teknolojinin yeni nesil biyomedikal teknolojiler ve akıllı robotlar açısından büyük bir ilerleme olduğunu söyledi.
Bhaskaran, “Cildimiz, canımızı acıtan bir şey olduğunda hızlı sinyaller göndermek üzere tasarlanmış karmaşık özelliklere sahip, vücudumuzun en büyük duyu organıdır” diyen Bhaskaran şunları söyledi:
"Şimdiye kadar hiçbir elektronik teknoloji, insanın acı hissini gerçekçi biçimde taklit edemedi. Geliştirdiğimiz yapay ciltse basınç, sıcaklık veya soğuk, ağrı verecek bir seviyeye geldiğinde anında tepki veriyor. Akıllı protezler ve akıllı robotik malzemeler üretmek için gereken karmaşık geri bildirim sistemlerinin geliştirilmesi yolunda kritik bir adım attık."
Video Haberler
- Pendik'te feci otobüs kazası: 24 yaralı
- İşportacı ile zabıta memurları arasında yumruklu kavga
- Fesli Kadir’le de görüntüleri ortaya çıktı
- Başkent'te skandal görüntüler! Yavaş talimat verdi
- Sıcaktan bunalan vatandaşlar Pendik’te denize girdi
- 5. kattan böyle yere attılar
- Akıllara durgunluk veren motosiklet kazası kamerada
- TELE 1'in ekranı böyle karardı
- 'Salgın kontrol altında' sözlerine görüntülü yanıt
- Koca'nın Erdoğan mitingine verdiği yanıta tepki