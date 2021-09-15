Acun Ilıcalı Fatih Terim'le olan anılarını ve konuşmaları anlattı

15 Eylül 2021 Çarşamba, 11:33

Acun Ilıcalı, dün akşam Haber Global televizyonunda çıktığı Az Önce Konuştum programında açıklamalarda bulundu. Konuşmasının bir bölümünde Fatih Terim ile olan Mesut Özil diyaloğunu ve ayak tenisi anısını aktaran Ilıcalı'nın açıklamaları şu şekilde:

"FATİH HOCA ÖRNEK OLURSUN DEDİ"

Mesut Özil transferi olarak konuşan Ilıcalı, "Mesut Özil'i getirdim diye tepki gösterdiler. Getirdim derken, aracı oldum, başkan getirdi. Fatih hoca ile konuştuk, 'Bizde de Acun'lar çıkar, başka Acun'lar bize destek olur' dedi. Örnek olursun, herkes bunu yapar" dedi.

"YEMEDİĞİMİZ LAF KALMADI"

Fatih Terim ile yaşadığı anılardan bahseden Ilıcalı, "Fatih hocayı ayak tenisinde yendiğimiz zaman onun gerilimini yaşıyoruz. Bir topa vurdu, top Akmerkez'e gitti. Sapanla taşı atarsın ya, öyle gitti. O kadar gergin oynuyor kendisi. Kazandığı zaman mizahını da yapıyor. Tatlı bir rekabet her zaman vardır, her zaman hocanın dediği de olur. Hem zenginsiniz, hem hırsızsınız diyor, neler neler söyledi. Fatih hocadan yemediğim laf kalmadı." açıklamasını yaptı.