Acun Ilıcalı ile Beşiktaşlı Urgancılar kapışmasında 2. raunt!

13 Nisan 2021 Salı, 08:47

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Beşiktaş İcra Kurulu Başkanı ve Genel Sekreteri Mesut Urgancılar'a bir kez daha yanıt verdi. Ilıcalı, "Tek bir niyet var, aman insanlar kötü bir niyet düşünmesin, Beşiktaşlı dostlarımızın kafasında bir şey olmasın. Bundan başka bir şey düşünmedik. Biz bunu yaptıktan sonra tam erteleme kararını verdik açıkladık, Beşiktaşlı dostlarımızdan da çok iyi tepkiler aldık ve ben de çok mutlu oldum açıkçası. Ya tamam Dominik'ten yapalım, bütün her şeyi yapalım maksat güzel bir yayın olsun" dedi.

Acun Ilıcalı şöyle devam etti:

"KENDİNİ BİLMEYEN BİRİSİ..."

Kendini bilmeyen birisi anlamsız bir şekilde bizim bu organizasyonumuzda böyle bir imada bulunarak biz sanki kötü niyetle Beşiktaş'a karşı bir organizasyon içerisindeymişiz gibi bize karşı iftiralarda bulunup bir yandan da belli bir iddialarda da bulunmuş oldu.

Şimdi ben namusuma bir söz söyletmem. Bunu açık açık söyleyim. Karşı tarafın ben değil de siz dememe takılması. Ben buradan oraya bir daha sesleniyorum. Benim Beşiktaş camiasına saygım, sevgim sonsuzdur. Bunun altını defalarca çizdim. Bir kelimemi bulamazsınız ki; Beşiktaş aleyhinde, Galatasaray aleyhinde konuşayım. Bunlar çok değerli kulüplerdir, her zaman kulüplerimizin bir olmasından yanayım, beraber kararlar almasından yanayım. Futbolun bir eğlence olduğunu düşünüyorum.

"BİZİ KARALAMAYA ÇALIŞANLARA DA HER ZAMAN CEVABI DA VERİRİZ"

Ama benim orada sen demem değil konu, bana bıraksanız ben çok şey söylerdim orada. Ama sen dememinin de sebebi sonuçta sosyal medyadan cevap vermek zorunda kaldım. O yüzden senli konuştum yoksa konuşacağım çok şey var. Kendime de öyle laf söyletmem bunu buradan bir kez daha söyleyelim. Biz her şeyi dürüst bir şekilde ve iyi niyetle yapıyoruz. Bizi karalamaya çalışanlara da her zaman cevabı da veririz" diyerek sözlerini tamamladı.