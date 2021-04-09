Beşiktaşlı yönetici Urgancılar'dan Acun Ilıcalı salvosu: Erzurum puan alırsa!
Beşiktaşlı yönetici Urgancılar, " Erzurum Beşiktaş’tan puan(lar) alırsa Fenerbahçeliler daha çok yardım eder diye mi? Yoksa yanlış bir zamanlama mı?" diyerek Ilıcalı'yı eleştirdi.
TV 8'in patronu ve Fenerbahçe'ye yakınlığı ile bilinen Acun Ilıcalı, memleketinin takımı olan Erzurumspor için bir dayanışma organizasyonu düzenleyeceğini açıklamıştı. Ancak Süper Lig’in 34. haftasında oynanacak Erzurumspor-Beşiktaş maçı öncesi ünlü televizyoncuya gelen tepkiler geri adım attırdı. Bu gelişmeler ise Beşiktaş'tan tepki geldi.
'BEŞİKTAŞLILAR YANLIŞ ANLAMASIN'
Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Erzurumumuz için bir dayanışma organizasyonu olan Erzurumspor Gecesi, Beşiktaşlı dostlarımızın yanlış anlamalarına sebebiyet vermemek adına pazartesi akşamına ertelenmiştir" ifadelerini kullandı.
'FENERBAHÇELİLER DAHA MI ÇOK YARDIM EDER?'
Akşam saatlerinde Acun Ilıcalı'ya Beşiktaş cephesinden sürpriz bir tepki geldi. Siyah beyazlı kulübün genel sekreteri Mesut Urgancılar, sosyal medyadan yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Niye ertelemiş? Erzurumspor Beşiktaş’tan puan(lar) alırsa Fenerbahçeliler daha çok yardım eder diye mi? Yoksa öyle ya da böyle zaten yanlış bir zamanlama mı?" diyerek ünlü televizyoncuyu hedef aldı.
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