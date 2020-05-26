Acun Ilıcalı Instagram'da dünya rekoru kırdı
Instagram'da rekor denemesi yapan Acun Ilıcalı, 25 Mayıs saat 23.30'da açtığı canlı yayınla 3 milyon izlenmeye ulaştı. Dünya genelinde Instagram canlı yayın rekorunun yeni sahibi oldu.
Survivor'ın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, geçen günlerde Survivor Gönüllüler takımıyla Instagram üzerinden canlı yayın yapmıştı. Yoğun ilgi gösterilen yayın, anlık 1 milyon izleyiciye ulaşmış ve Türkiye'de en çok izlenen Instagram canlı yayını olmuştu.
Daha sonra Ilıcalı, Survivor programında yeni bir rekor denemesinde bulunacaklarını açıklamıştı. Ilıcalı, tüm Survivor ekibiyle dün yeniden bir canlı yayın gerçekleştirdi.
Acunn.com'un aktardığına göre Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde yapılan canlı yayın, Instagram'da anlık 3 milyon kişi tarafından izlendi ve dünya rekoru kırıldı.
Önceki rekor, ünlü rapçi Tekashi69'a aitti. 24 yaşındaki ünlü rapçinin hapis cezasından bahsettiği canlı yayın, anlık olarak 2 milyon kullanıcı tarafından izlenmişti.
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