Acun Ilıcalı o takımı 'resmen' satınaldı
Televizyon spor muhabirliğinden medya patronluğuna kadar yükselen Acun Ilıcalı, Hollanda 1. Futbol Ligi takımlarından Fortuna Sittard'ı satın aldı.
Televizyon spor muhabirliğinden medya patronluğuna kadar yükselen Acun Ilıcalı, Hollanda 1. Futbol Ligi takımlarından Fortuna Sittard'ı satın aldı.
Acun Ilıcalı, kulübün Instagram hesabı için destek istedi.
Survivor programının finalinde açıklamalarda bulunan Ilıcalı, izleyicilerden Fortuna Sittard Kulübü’nün Instagram hesabını takip etmelerini istedi.
Ilıcalı, ‘Hollanda’da Fortuna Sittard maceramız başladı, hayırlı olsun diyorum’ şeklinde konuştu.
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