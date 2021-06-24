Acun Ilıcalı resmen açıkladı: Dev ligler Exxen'de!
Exxen'in sahibi Acun Ilıcalı, Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nin Exxen'den naklen yayınlanacağını duyurdu.
Açıklamayı sosyal medya hesabından yapan Ilıcalı "Exxen'de muhteşem yenilikler devam ediyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupası 3 yıl boyunca Exxen’de olacak. Birbirinden müthiş maçların canlı yayınlanacağı bu olağanüstü futbol organizasyonlarını yalnızca Exxen üyeleri izleyebilecek." ifadelerini kullandı.
KUPA SAYISI 3'E ÇIKACAK
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne ek olarak bu sezon üçüncü bir kupa daha düzenlenecek. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan UEFA Konferans Ligi, bu yıl Avrupa'nın üç numaralı kupası olacak.
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Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde, Fenerbahçe ise Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. Ligi ikinci sırada tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilmek için üç ön eleme oynayacak.
Dördüncü sıradaki Trabzonspor ise Konferans Ligi gruplarında yer alabilmek için iki, beşinci sıradaki Sivasspor ise üç ön eleme oynayacak.
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