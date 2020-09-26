Acun Ilıcalı yeni uçak aldı: Servet değerinde
Acun Ilıcalı, Survivor yarışmasını gerçekleştirdiği Dominik Cumhuriyeti’ne Türkiye’den artık direkt uçabilecek. Ünlü televizyoncu, özel jetini Global Express XRS 2012 model uçakla değiştirdi. Uçağın değeri ise 13 milyon dolar.
Televizyoncu Acun Ilıcalı, uzun mesafe uçuşları için uçak satın aldı. survivor çekimleri nedeniyle sık sık Dominik’e giden Ilıcalı, aktarma yapmak istememesi nedeniyle Challenger 605 tipi özel jetini değiştirme kararı aldı.
ÖZEL JETİNİ DEĞİŞTİRME KARARI ALDI
Ilıcalı, 16 yolcu kapasiteli Kanada imalatı Global Express XRS 2012 model uçağı Amerikalı bir şirketten 13 milyon dolara (99.5 milyon TL) satın aldı.Televizyoncu Acun Ilıcalı, uzun mesafe uçuşları için uçak satın aldı. survivor çekimleri nedeniyle sık sık Dominik’e giden Ilıcalı, aktarma yapmak istememesi nedeniyle Challenger 605 tipi özel jetini değiştirme kararı aldı.
Ilıcalı, düşük uçuş saatine sahip olan uçakla Dominik Cumhuriyeti-Türkiye arası direkt uçuş yapabilecek. Yenisi 45 ila 50 milyon dolar arasında olan uçağı televizyoncu, çok daha uygun bir fiyata alıp kâr elde etti. Ilıcalı’nın Challenger 605 tipi özel jetini ise Sedef Finans’ın sahibi Altunç Kumova’ya 8.5 milyon dolara (65 milyon TL) sattığı öğrenildi.
2 AY SONRA TESLİM ALACAK
Ünlü televizyoncu, 2 ay sonra teslim alacağı uçağın içinde bazı değişikliklere gitti. Uçaktaki koltukların derilerini ve internet donanımını değiştirdi.Kolayca konsol oyunu oynanabileceği bir elektronik sistem kurdurttu. Ayrıca telefonla sorunsuz görüşme yapabileceği SATCOM da ekletti. Uçakta, ekip için özel dinlenme bölümü yer alıyor. Koltuklar katlanarak uzun uçuşlar için tam boy yatak haline gelebiliyor.
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