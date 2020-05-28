Acun Ilıcalı'dan 'dijital yayın platformu' açıklaması: Görüşme yapıyoruz
Yapımcı Acun Ilıcalı, katıldığı bir prognamda, dijital bir yayın platformu kurabileceğinin sinyallerini verdi. Ilıcalı, "Netflix gibi dijital bir platform kurmayı düşünüyor mu?" sorusu üzerine bu konuyla ilgili bir görüşme yaptığını açıkladı.
Cüneyt Özdemir'in YouTube canlı yayınına konuk olan Acun Ilıcalı seyircilerden gelen soruları yanıtladı.
Bir soruyu aktaran Özdemir, "Bir seyircimiz 'Televizyon kanalı var. Ancak yeni nesil dijitale kayıyor. Netflix gibi bir dijital platform kuracak mı?' diye soruyor" dedi.
Bu soru üzerine şaşıran Ilıcalı ise, "Bugün bu konuyla ilgili telefon görüşmesi yaptım. İnan şu an diyeceğim, telefonum mu dinlendi? İnanılmaz bir şey oldu bu. Ekip olarak yeniliklere açığız. Ancak şu anda bunun için net bir şey söyleyemem" diye konuştu.
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