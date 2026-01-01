Bir alkollü içki grubuna zam geldi: 5 Ocak'tan itibaren geçerli olacak!

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, yaptığı paylaşımda, bir alkollü içki grubuna zam geldiğini duyurdu.
Buna göre zam, 5 Ocak’tan itibaren geçerli olacak.
Dündar yeni fiyatları şu şekilde sıraladı:
“*Efes kutu* 110 ₺
*Efes şişe* 108+2 ₺
*Efes Serçe* 85 ₺
*Malt kutu* 105 ₺
*Malt şişe* 103+2 ₺
*Mini Malt* 65 ₺
*Xtra* 140 ₺
*Shot* 90 ₺
*Bremen* 80 ₺
*Bremen yüksek alkol* 120 ₺
*Bremen Şişe* 78+2
*Green* 110 ₺
*Glutensiz* 140 ₺
*Bomonti Filtresiz* 115 ₺
*Miller küçük* 105 ₺
*Miller büyük* 115 ₺
*Miller Lime* 105 ₺
*Belfast şişe* 115 ₺
*Belfast kutu* 115 ₺
*Bud şişe* 125 ₺
*Bud kutu* 125 ₺
*Becks şişe* 120 ₺
*Becks kutu* 120 ₺
*Stella* 125 ₺
*Corona* 145 ₺
*Amsterdam kutu* 175 ₺
*Amsterdam şişe* 175 ₺
*Erdinger* 175 ₺
*Hoagarden* 175 ₺
*Leffe* 175 ₺
*Düvel* 230 ₺”