Acun Ilıcalı'dan yeni yarışma formatı
Survivor 2020 yarışma programının çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan yapımcı Acun Ilıcalı, NBA'de Cleveland Cavaliers takımında forma giyen Cedi Osman'ın sosyal medya üzerinden gerçekleşen canlı yayınına konuk oldu. Ilıcalı, yeni yarışma formatı hazırladığını belirterek program hakkında bilgiler verdi.
NBA'de Cleveland Cavaliers takımında forma giyen Cedi Osman, Instagram canlı yayınında yapımcı Acun Ilıcalı'yı konuk etti. Ilıcalı, programda yeni yarışmasını müjdeledi.
YENİ YARIŞMA FORMATI
Acun Ilıcalı, yeni program müjdesini verirken ''Çok yakında bir yarışma yapıyoruz Survivorcılarla. Anlat Bakalım'da 10 yarışmacı, 10 eş olacak. Eşleri biz vereceğiz. Aycan'a Emre Belözoğlu'nu vereceğiz. Yasin'e Hadise'yi vereceğiz. Sercan ile Burak Yılmaz var. Barış'a da seni istiyoruz. Eğer katılırsan çok seviniriz'' sözlerini kullandı.
Survivor'da en beğendiği sezon sorusuna Ilıcalı, ''Survivor'da en çok eğlendiğim 3 sezon var. Hilmi Cem'in şampiyon olduğu Panama yılı, Turabi'nin şampiyon olduğu All-Star yılı ve bu sezon çok eğlendim'' cevabını verdi.
''FATİH TERİM, ROBERTO CARLOS YARIŞTI''
Ilıcalı ayrıca ''Var Mısın Yok Musun'a katılmak isterim. En kolayı oydu. Fatih Terim yarıştı, Roberto Carlos yarıştı. Bu zirve yaptığımız programdı. Bir stüdyoda ancak bu kadar ilgi çekebilirsin. Sizin fizik olayı daha ön planda. Çünkü uzaylılarsınız. NBA'de gördüklerimiz insan değil. Öyle bir temponun kaldırma ihtimali yok. Zıpla, savunma yap bu fiziksel olarak anlatılabilecek bir durum değil. Mentallık önemli ama geride kalıyor. Biz de mental olarak ön planda olmak daha önemli. Sen yarışabilir misin bilmiyorum. Uzun boylu olanlar yarışamaz. Ama gard olanlar survivor'da yarışabilir'' şeklinde konuştu.
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