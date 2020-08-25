Acun Ilıcalı'nın da katıldığı doğum günü partisinde ünlüler maske ve mesafe kuralına uymadı

25 Ağustos 2020 Salı, 16:30









Oyuncu İbrahim Büyükak, kendisi için düzenlenen 37. yaş doğum günü kutlamasında dostlarıyla bir araya geldi. Acun Ilıcalı'nın da yer aldığı kutlamaya birçok ünlü isim katıldı. Doğum gününden paylaşılan görüntülerde ise sosyal mesafe ve maske kuralına uymadığı görüldü. Birçok uzman tarafından pandemi döneminde pastadaki mumlara üflenilmemesi gerektiği vurgusu yapılmıştı. Ancak paylaşılan görüntülerde Büyükak'ın pastadaki mumları üfleyerek söndürmesi de dikkat çekti.

'BUNDAN SONRA DİKKAT EDECEĞİMİZDEN ŞÜPHENİZ OLMASIN' DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde de sunuculuğunu Acun Ilıcalı’nın yaptığı Survivor 2020 finalinde yarışmacıların ve ailelerinin de bulunduğu alanda hiç kimsenin maske takmaması ve yan yana olması sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bu görüntüleri eleştirmiş ve yakın temasta bulunan kişilerin kendilerini izole etmelerini gerektiğini ifade etmişti.

Acun Ilıcalı da Twitter hesabından paylaşım yaparak "Sayın Bakanım, canlı yayında istenmeden oluşan bir durum oldu. Bundan sonra dikkat edeceğimizden şüpheniz olmasın. @drfahrettinkoca" ifadelerini kullanmıştı.

REKLAM OPPO, TELEFON iPhone

Geçtiğimiz günlerde OPPO telefon markasının reklam filminde yer alan Acun Ilıcalı'nın ise iPhone telefon ile video çektiği görüldü.



