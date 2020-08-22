Acun Karadağ ve Yüksel eylemcileri tutuklandı
Ankara'da Yüksel Caddesi'nde “İşimizi geri istiyoruz” eylemini sürdüren Acun Karadağ, Alev Şahin, Armağan Özbaş, Mahmut Konuk, Mehmet Dersulu, Nazan Bozkurt tutuklandı.
Ankara'da Yüksel Caddesi'nde “İşimizi geri istiyoruz” eylemini sürdüren Acun Karadağ, Alev Şahin, Armağan Özbaş, Mahmut Konuk, Mehmet Dersulu, Nazan Bozkurt tutuklandı.
Tutuklanma kararı Karadağ'ın Twitter hesabından duyuruldu.
NURİYE GÜLMEN DE TUTUKLANMIŞTI
Yüksel eylemcilerinden, KHK'li akademisyen Nuriye Gülmen de, Grup Yorum’un yapacağı halk konseri öncesi İdil Kültür Merkezi’ne yönelik polis baskınında gözaltına alınarak tutuklanmıştı.
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