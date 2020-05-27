Acun yan adadaki yangını paylaştı

TV8’de yayınlanan Survivor adlı yarışmanın çekimlerinin yapıldığı yere yakın bir yerde yangın çıktı.

cumhuriyet.com.tr
27 Mayıs 2020 Çarşamba, 14:27

Dominik Cumhuriyeti'nde Survivor çekimlerinin yapıldığı bölgeye yakın bir alanda başlayan orman yangını korkuttu.

Acun Ilıcalı, yangının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.


Video Haberler