Acun yan adadaki yangını paylaştı
TV8’de yayınlanan Survivor adlı yarışmanın çekimlerinin yapıldığı yere yakın bir yerde yangın çıktı.
Dominik Cumhuriyeti'nde Survivor çekimlerinin yapıldığı bölgeye yakın bir alanda başlayan orman yangını korkuttu.
Acun Ilıcalı, yangının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
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