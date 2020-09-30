Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu! 'Uçak' tepkilerine yanıt verdi
Acun Ilıcalı, telif haklarının ödenmediğini iddia eden beste ve söz yazarı Şehrazat'a sosyal medya hesabından cevap verdi.
Acun Ilıcalı'nın Survivor yarışmasını gerçekleştirdiği Dominik Cumhuriyeti'ne gitmek için yeni bir uçak aldığına yönelik habere tepki geldi.
Beste ve söz yazarı Şehrazat, Acun'u 'emek hırsızlığı' ile suçlarken, "Uçağını almadan bizim şu telifleri ödeseydi terbiyesiz. Haramı zıkkım olsun." dedi.
"HAK YEME KURSAĞINA YAPIŞIR"
Şehrazat, yaptığı diğer paylaşımda ise, "Aldığın uçakta en azından benim hiç gözüm yok! İstersen 1000 tane uçak al ancak önce teliflerimizi öde. Hak yeme! Kursağına yapışır Acun Ilıcalı. Senin yaşın kadar benim kariyerim! Hiç utanma yok dimi" ifadelerini kullandı.
"BU TERBİYESİZ KİŞİYE CEVABIMIZI MAHKEMEDE VERECEĞİZ"
Gelen tepkilerin ardından sessizliğini bozan Acun Ilıcalı, "Bizden haksız bedel talep edip istediğini alamayınca hakaret yolunu seçen bu terbiyesiz kişiye cevabımızı mahkemede vereceğiz. Tazminatı ise işitme engelli miniklerimiz için kullanacağız." sözleriyle tepkisini dile getirdi.
Bizden haksız bedel talep edip istediğini alamayınca hakaret yolunu seçen bu terbiyesiz kişiye cevabımızı mahkemede vereceğiz. Tazminatı ise işitme engelli miniklerimiz için kullanacağız.— Acun Ilıcalı (@acunilicali) September 30, 2020
En Çok Okunan Haberler
- Ülkücüler, Cengiz Koraltan'ı darbetti
- Bir parti daha geliyor: Kurucu ismin 'İnce' detayı
- Vali ve Vali yardımcısının testi pozitif çıktı
- Alişan’dan Deniz Çakır’a cinsiyetçi hakaret
- Canan Kaftancıoğlu'na açılan davada karar açıklandı
- 'Türkiye'nin fakirleştiğinin hem tescili hem de ilanı'
- ‘Mobbing intihara sürekledi’ iddiası
- 'Koronavirüs vaka sayısı Koca'nın açıkladığının 20 katı'
- Azerbaycan-Ermenistan geriliminde ağır bilanço
- Sürpriz bandrolcü damadın arkadaşı!
Video Haberler
- Paris’te korkutan patlama sesi kamerada
- Akıllara durgunluk veren olay! Düşme anı kamerada
- Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin son açıklama
- “Ben çıkıyorum da sen niye çıkacaksın” tekmesi
- Tevfik Göksu'nun canlı yayında zor anları
- Minibüs ile TIR çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
- Ölmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı
- Döviz kuru önemli mi?
- Nikah memurunun esprisi herkesi güldürdü
- Yüz yüze eğitim için kısıtlamalar gelebilir
En Çok Okunan Haberler
- Ülkücüler, Cengiz Koraltan'ı darbetti
- Bir parti daha geliyor: Kurucu ismin 'İnce' detayı
- Vali ve Vali yardımcısının testi pozitif çıktı
- Alişan’dan Deniz Çakır’a cinsiyetçi hakaret
- Canan Kaftancıoğlu'na açılan davada karar açıklandı
- 'Türkiye'nin fakirleştiğinin hem tescili hem de ilanı'
- ‘Mobbing intihara sürekledi’ iddiası
- 'Koronavirüs vaka sayısı Koca'nın açıkladığının 20 katı'
- Azerbaycan-Ermenistan geriliminde ağır bilanço
- Sürpriz bandrolcü damadın arkadaşı!