Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu! 'Uçak' tepkilerine yanıt verdi

30 Eylül 2020 Çarşamba, 12:24

Acun Ilıcalı'nın Survivor yarışmasını gerçekleştirdiği Dominik Cumhuriyeti'ne gitmek için yeni bir uçak aldığına yönelik habere tepki geldi.

Beste ve söz yazarı Şehrazat, Acun'u 'emek hırsızlığı' ile suçlarken, "Uçağını almadan bizim şu telifleri ödeseydi terbiyesiz. Haramı zıkkım olsun." dedi.

"HAK YEME KURSAĞINA YAPIŞIR"

Şehrazat, yaptığı diğer paylaşımda ise, "Aldığın uçakta en azından benim hiç gözüm yok! İstersen 1000 tane uçak al ancak önce teliflerimizi öde. Hak yeme! Kursağına yapışır Acun Ilıcalı. Senin yaşın kadar benim kariyerim! Hiç utanma yok dimi" ifadelerini kullandı.

"BU TERBİYESİZ KİŞİYE CEVABIMIZI MAHKEMEDE VERECEĞİZ"

Gelen tepkilerin ardından sessizliğini bozan Acun Ilıcalı, "Bizden haksız bedel talep edip istediğini alamayınca hakaret yolunu seçen bu terbiyesiz kişiye cevabımızı mahkemede vereceğiz. Tazminatı ise işitme engelli miniklerimiz için kullanacağız." sözleriyle tepkisini dile getirdi.



