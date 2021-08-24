Adalar’da ‘Açık Havada SinemADA’ başlıyor

24 Ağustos 2021 Salı, 04:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı, “Açık Havada SinemADA” etkinliği ile son yılların ses getiren filmlerini sinemaseverlerle buluşturuyor. Büyükada Atatürk Meydanı ve Heybeliada Değirmenburnu Mesire Alanı’nda 28 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında filmkoop işbirliği ile yapılacak etkinlikte film gösterimleri ile birlikte yönetmenlerle söyleşiler de yer alıyor.

ÇOCUKLAR FİLM ÇEVİRİYOR

Açık Havada SinemADA günleri kapsamında çocuklar için Büyükada’da 30-31 Ağustos ve 1 Eylül tarihleri arasında “Çocuklar Film Çeviriyor” sinema atölyesi düzenlenecek. Üç gün sürecek Stop Motion atölye çalışmaları 9-15 yaş grubu çocuklar katılabilecek. Her bir atölyeye 15 çocuğun katılabileceği etkinliğe kayıtlar, Büyükada Adalar İBB Ek Hizmet Binası’ndan 27-28 Ağustos tarihlerinde alınacak. Ücretsiz olacak etkinlik programı ile ilgili ayrıntılar; @İBB Kültür Sanat - Instagram, İBB Kültür Sanat - Facebook, ibb_kultur - Twitter hesaplarından takip edilebilir.

Program şöyle: BÜYÜKADA ATATÜRK MEYDANI - * 28 Ağustos: Kraliçe Lear / Pelin Esmer. * 29 Ağustos: Ben Daniel Blake, * 31 Ağustos Salı: Küçük Şeyler / Kıvanç Sezer. * 1 Eylül: Locaman / Şükrü Alaçam. * 2 Eylül: Patrida / Ayça Damgacı-Tümay Göktepe. * 3 Eylül: Pişiriciler. * 4 Eylül: Merhaba Güzel Vatanım / Cengiz Özkarabekir. * 5 Eylül: Kaptan Fantastik. HEYBELİADA DEĞİRMENBURNU MESİRE ALANI - * 1 Eylül: Yuli. * 2 Eylül: Küçük Deniz Kızı Ponyo. * 3 Eylül: Hayaletler / Azra Deniz Okyay. 4 Eylül: Ah Gözel İstanbul / Zeynep Dadak.

Filmler saat 20.30’da başlayacak. Yukarıda ismi geçen yönetmenlerle söyleşiler ise saat 19.30’da başlayacak. “Merhaba Güzel Vatanım” filminin söyleşisine yazar Ahmet Ümit de katılacak.