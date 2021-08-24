Adalar’da ‘Açık Havada SinemADA’ başlıyor
İBB'nin düzenlediği “Açık Havada SinemADA” etkinliği, 28 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde sinemaseverleri bir araya getirecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı, “Açık Havada SinemADA” etkinliği ile son yılların ses getiren filmlerini sinemaseverlerle buluşturuyor. Büyükada Atatürk Meydanı ve Heybeliada Değirmenburnu Mesire Alanı’nda 28 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında filmkoop işbirliği ile yapılacak etkinlikte film gösterimleri ile birlikte yönetmenlerle söyleşiler de yer alıyor.
ÇOCUKLAR FİLM ÇEVİRİYOR
Açık Havada SinemADA günleri kapsamında çocuklar için Büyükada’da 30-31 Ağustos ve 1 Eylül tarihleri arasında “Çocuklar Film Çeviriyor” sinema atölyesi düzenlenecek. Üç gün sürecek Stop Motion atölye çalışmaları 9-15 yaş grubu çocuklar katılabilecek. Her bir atölyeye 15 çocuğun katılabileceği etkinliğe kayıtlar, Büyükada Adalar İBB Ek Hizmet Binası’ndan 27-28 Ağustos tarihlerinde alınacak. Ücretsiz olacak etkinlik programı ile ilgili ayrıntılar; @İBB Kültür Sanat - Instagram, İBB Kültür Sanat - Facebook, ibb_kultur - Twitter hesaplarından takip edilebilir.
Program şöyle: BÜYÜKADA ATATÜRK MEYDANI - * 28 Ağustos: Kraliçe Lear / Pelin Esmer. * 29 Ağustos: Ben Daniel Blake, * 31 Ağustos Salı: Küçük Şeyler / Kıvanç Sezer. * 1 Eylül: Locaman / Şükrü Alaçam. * 2 Eylül: Patrida / Ayça Damgacı-Tümay Göktepe. * 3 Eylül: Pişiriciler. * 4 Eylül: Merhaba Güzel Vatanım / Cengiz Özkarabekir. * 5 Eylül: Kaptan Fantastik. HEYBELİADA DEĞİRMENBURNU MESİRE ALANI - * 1 Eylül: Yuli. * 2 Eylül: Küçük Deniz Kızı Ponyo. * 3 Eylül: Hayaletler / Azra Deniz Okyay. 4 Eylül: Ah Gözel İstanbul / Zeynep Dadak.
Filmler saat 20.30’da başlayacak. Yukarıda ismi geçen yönetmenlerle söyleşiler ise saat 19.30’da başlayacak. “Merhaba Güzel Vatanım” filminin söyleşisine yazar Ahmet Ümit de katılacak.
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