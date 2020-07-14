Adalet Ağaoğlu’nun ardından

14 Temmuz 2020 Salı, 14:28

Bu sabah saatlerinde hayatını kaybeden yazar Adalet Ağaoğlu için sosyal medyada yapılan paylaşımları bazıları şunlar oldu:

Ahmet Ümit : “Türk edebiyatının dev çınarlarından Adalet Ağaoğlu sonsuzluğa yürüdü. Bana da yol gösteren büyük bir yazardı. Kitaplarında yaşayacak. Sevgiyle, saygıyla, hayranlıkla.”

Buket Uzuner: “Adalet Ağaoğlu veda etmiş. Edebiyatımızın önemli yazarlarındandır ve hep öyle kalacaktır. Uğurlar olsun.”



Genco Erkal: “Bir Düğün Gecesi, Fikrimin İnce Gülü, Ölmeye Yatmak gibi unutulmaz romanların ve birçok önemli tiyatro oyununun yazarı, aynı zamanda kadim bir dost Adalet Ağaoğlu bu dünyadaki yolculuğunu tamamladı. Genç kuşakların onu tanımasını dilerim.”



Şebnem İşigüzel: “Ah Adalet Hanım. Yazmaya adanmış bir ömür. Çok üzgünüm. Önceliğinin hep yazı oluşuna saygı duydum. Hayatını kimsenin ele geçirmesine izin vermeyişine. Dar zamanlarda sesini yükseltti, itiraz etti. İyi ki vardı iyi ki yazdı.”



Mansur Yavaş: “Ankara'mızın yetiştirdiği, Cumhuriyetimizin güçlü kalemlerinden Adalet Ağaoğlu'nu kaybettiğimizi üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.”



Yılmaz Büyükerşen: “Cumhuriyet tarihinin önemli kalemlerinden çok değerli bir ismi daha kaybettik. Ardında çoğalarak yaşayacak sayısız eserler bırakan Adalet Ağaoğlu'na Allah'tan rahmet, tüm okurlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.”



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: “Türk edebiyatının usta kalemlerinden Adalet Ağaoğlu’na Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.”



Zeynep Oral: “Cumhuriyet Kadını, Cumhuriyet Devrimlerinin tanığı, usta yazar , Türkçenin güçlü kalemi, romanlarıyla, oyunlarıyla, öyküleriyle, denemeleriyle edebiyatımıza , tiyatromuza ve yaşantımıza değer katan insana sonsuz teşekkürler ve sevgiyle…”



Ayşenil Şamlıoğlu: “Ahhhhhhh…. Adalet Ağaoğlu…. güle güle değerlim… Size borçlu olduğum her şey adına sonsuz saygı ve şükranla… Çok değerli bir insanımızı kaybettik yerini doldurmak kolay değil.Nurlar içinde yatsın başımız sağolsun”



Rober Koptaş: “Yazarlığına hayran olduğum Adalet Ağaoğlu’nu “bir gece ansızın gelebiliriz” diyen barbarlara karşı Hrant Dink’e verdiği destekle, onun ölümünden sonra Agos‘a gönderdiği küçük mektuplarla, telefonlar açıp cesaret vermesiyle de hatırlayacağım. toprağı bol olsun, sevdiğine kavuşsun.”



Garo Paylan: “Yazarlığına hayran olduğum Adalet Ağaoğlu’nu kaybettik. Adalet Abla, insan hakları ve özgürlükler mücadelemizde, sağlık sorunlarına rağmen hep yanımızda oldu. Ruhu şad olsun.”



Metin Uca: “Adalet hanım da gönlümüzde sonsuz yaşayacak değerler dünyasına geçmiş. Teşekkürler hanımefendi Türk romanına büyük katkılarınız, edebiyat sevgimize sınırsız desteğiniz için. Saygılarımızla”

