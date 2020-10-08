Adalet Bakanı'ndan AYM açıklaması
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) ilişkin "Demokrasi ve hukukun üstünlüğüne kavuşmak içi her türlü değişiklik yapılabilir. Bunu yapacak olan da milletin seçtiği parlamentodur" ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Türk milleti adına karar veren yargı Türk milletine sırtını dönemez. Yargının 'pardon' deme lüksü yoktur. (Ben yargıyım hesap vermem) anlayışı asla kabul edilemez” dedi.
Gül, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) ilişkin ise "Demokrasi ve hukukun üstünlüğüne kavuşmak içi her türlü değişiklik yapılabilir. Bunu yapacak olan da milletin seçtiği parlamentodur" ifadelerini kullandı.
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