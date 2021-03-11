Adalet Bakanı Gül'den yeni anayasa açıklaması

11 Mart 2021 Perşembe, 12:51

Bakan Gül, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 'Uyum Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi'nin açılışına katıldı. Programa Bakan Gül'ün yanı sıra TOBB UYUM Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Çiçek, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB çalışanları katıldı.

'EKONOMİNİN VAZGEÇİLMEZ ŞARTI HUKUKİ ÖNGÖRÜLEBİLİRLİKTİR'

Bakan Gül, hukuk devleti niteliğinin, hukukun üstünlüğünün daha da geliştirilmesinin reform anlayışının temelinde yer aldığını belirterek, "Geleceğin Türkiye'sinde hukukun, adaletin, özgürlüklerin çıtasının hep daha yükseğe taşınması ve bütün yolların tam demokrasiye çıkması, hukukun üstünlüğüne güven veren adalete bağlanması esastır. Hukuk ve ekonomi birbirini tamamlayan iki önemli çalışma alanıdır" diye konuştu.

'2023'TE YENİ YÜZYILA YENİ SİVİL ANAYASA'

Bakan Gül, yeni ve sivil anayasa konusunun da gündemde olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Özünde milletin iradesi olan yeni bir anayasa yarınlarımıza, çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras olacaktır. Milletimiz Cumhuriyetimizin 2'nci yüzyılına giderken daha özgürlükçü ve tamamen milletimizin iradesiyle yapılmış bir sivil anayasaya kavuşmayı hak etmektedir. Sivil anayasa, yeni anayasa milletimizin yeni yüzyıla girerken hak ettiği bir sonuç olmaktadır. İnsan hak ve özgürlüklerinin, söylediğimiz tüm reformların güvencesi teminatı olacak, bunun çıtasını oluşturacak olan yeni anayasadır. Türk siyaseti de milletimiz de bu ödevi yerine getirecektir; inancımız budur. Toplumun her kesiminin rengini, kokusunu, iradesini vererek oluşturduğu bir anayasayı hepimiz hedefliyoruz. 2023'te yeni yüzyıla yeni sivil anayasa ile gireceğimize olan inancımız da tamdır. Türkiye'de herkesin 'işte bu benim anayasam' diyeceği 83 milyonun sahipleneceği bir anayasayı milletimiz hak etmektedir. Türk siyaseti de bu beklentiyi yerine getirecek güçtedir."



