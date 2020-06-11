Adalet Bakanlığı’nda ‘baro yasası’ pazarlığı
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu ve 31 baro başkanı, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile bir araya geldi. Toplantıda, iktidarın baroların seçim sistemini ve yapısını değiştirme çalışması görüşüldü.
Baro başkanları, çalışmaya karşı fikirlerini dile getirdi. TBB Başkanı Metin Feyzioğlu ve 79 baro başkanı, 2 Haziran’da imzaladıkları ortak bildiride, iktidara baroların yapısını değiştiren çalışmayı geri çekmeleri çağrısında bulunmuştu.
Açıklamada, “Bu aşamada hazırlanması düşünülen teklifin geri çekilmesi halinde diyalog ve müzakereden yana olacağımızı, konunun tüm muhatapları ile görüşmeye hazır olduğumuzu bir kez daha paylaşıyoruz” denilirken, aksi durumda demokratik hak arama özgürlüğünün tüm gereklerini yerine getirecekleri bildirildi.
Bu kapsamda TBB, Adalet Bakanlığı ile yapılacak müzakerelere katılmak isteyen baro başkanlarının isim bildirmesini istemişti. Adalet Bakanlığı ile barolar arasında beklenen görüşme dün gerçekleşti. Toplantıya katılacağını bildiren 44 barodan ancak 31’i Hâkimevi’ne gitti.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile görüşen isimler arasında nisbi temsil sistemini destekleyen TBB Başkanı Metin Feyzioğlu ile çalışmanın tümüne karşı çıkan İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel ve Adana Barosu Başkanı Veli Küçük de yer aldı.
Küçük ve Yücel, taslağa karşı itirazlarını dile geirdi. Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan ve İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu ise toplantıya gitmedi. Yaklaşık 3 saat süren toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.
Öte yandan, Aydın Baro Başkanı Gökhan Bozkurt yaptığı yazılı açıklamada, Yönetim Kurulu kararını anımsatarak “müzakere adı altında” yapılacak görüşmelere katılmayacaklarını açıkladı.
Video Haberler
- Demet Akalın’ın Mihriban yorumu alay konusu oldu
- Bu hastalığa dikkat! Hasta sayısı kontrolsüz artıyor
- Emre Kınay o görüntüler sonrası ilk kez konuştu!
- İyi karpuz nasıl ayırt edilir? İşte yanıtı
- Fransa'da polis sokağa döküldü
- Ümraniye'de korku dolu anlar! Mahalleli sokağa döküldü
- Halk otobüsünde dehşet anları!
- Yer: Erciyes Dağı... Görenleri şaşkına çevirdi
- İBB'den tarihi proje: Ecdat yadigarlarını kurtaracağız
- Sivas'ta feci kaza: 2, ölü, 2 yaralı