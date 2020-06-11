Adalet Bakanlığı’nda ‘baro yasası’ pazarlığı

11 Haziran 2020 Perşembe, 06:00

Baro başkanları, çalışmaya karşı fikirlerini dile getirdi. TBB Başkanı Metin Feyzioğlu ve 79 baro başkanı, 2 Haziran’da imzaladıkları ortak bildiride, iktidara baroların yapısını değiştiren çalışmayı geri çekmeleri çağrısında bulunmuştu.

Açıklamada, “Bu aşamada hazırlanması düşünülen teklifin geri çekilmesi halinde diyalog ve müzakereden yana olacağımızı, konunun tüm muhatapları ile görüşmeye hazır olduğumuzu bir kez daha paylaşıyoruz” denilirken, aksi durumda demokratik hak arama özgürlüğünün tüm gereklerini yerine getirecekleri bildirildi.

Bu kapsamda TBB, Adalet Bakanlığı ile yapılacak müzakerelere katılmak isteyen baro başkanlarının isim bildirmesini istemişti. Adalet Bakanlığı ile barolar arasında beklenen görüşme dün gerçekleşti. Toplantıya katılacağını bildiren 44 barodan ancak 31’i Hâkimevi’ne gitti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile görüşen isimler arasında nisbi temsil sistemini destekleyen TBB Başkanı Metin Feyzioğlu ile çalışmanın tümüne karşı çıkan İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel ve Adana Barosu Başkanı Veli Küçük de yer aldı.

Küçük ve Yücel, taslağa karşı itirazlarını dile geirdi. Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan ve İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu ise toplantıya gitmedi. Yaklaşık 3 saat süren toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.

Öte yandan, Aydın Baro Başkanı Gökhan Bozkurt yaptığı yazılı açıklamada, Yönetim Kurulu kararını anımsatarak “müzakere adı altında” yapılacak görüşmelere katılmayacaklarını açıkladı.