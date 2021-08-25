Adana Altın Koza’ya hüzünlü açılış

25 Ağustos 2021 Çarşamba, 04:00

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali bu yıl, uzun yıllar Altın Koza’da görev yapmış, son üç yıldır da festival direktörlüğünü üstlenen, Türk sinemasına büyük emek ve destek veren Prof. Dr. Kadir Beycioğlu’nun ölümü nedeniyle hüzünlü bir açılışa sahne olacak. Festival, 13-19 Eylül tarihlerinde sinemaseverlerle buluşacak.

Festivalin Onur Ödülleri ise Şerif Sezer, Haluk Bilginer ve Yavuz Turgul’a verilecek. Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar’ın başkanlığında düzenlenen, Festival Yürütme Kurulu Başkanlığı’nı oyuncu Menderes Samancılar’ın üstlendiği festivalin Yürütme Kurulu üyeleri ise Nebil Özgentürk, İsmail Timuçin, Hüseyin Orhan ve Gökhan Mutlay’dan oluşuyor.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması ve Adana Kısa Film Yarışması kategorilerinin yanı sıra festivalde dünya sinemasından örnekler, özel gösterim bölümleri, atölyeler, sergiler ve söyleşiler yer alacak. Ayrıca Kadir Beycioğlu için özel bir anma töreni düzenlenecek.

Belediye başkanı Zeydan Karalar, Kadir Beycioğlu’nun ölümü nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirirken, “Altın Koza Film Festivali’ne uzun yıllar emek veren Kadir Beycioğlu kardeşimizi kaybetmenin acısını yaşıyoruz elbette. Kadir’in anısını Altın Kozalar’da yaşatacağız” dedi. Detaylar: www.altinkozaff.org.tr