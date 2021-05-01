Adana Demirspor - Aydeniz Et Balıkesirspor 3-0

01 Mayıs 2021 Cumartesi, 18:03

STAT: Yeni Adana Stadyumu

HAKEMLER: Suat Arslanboğa (xx), Mehmet Ali Akkor (xx), Cem Özbay (xx)

ADANA DEMİRSPOR: Muhammed (xx)- Okan (xx) (Dk.66 Semih(x) Tayyip (xxx) (Dk. 85 Samet (?), Rassoul (xx), Kaan (xx), Sinan (xx), Hasan (xx) (Dk.82 İsmail (?), Gökhan (xx), Sedat (xx) (Dk.46 Yunus (xxx), Ezeh (xx) (Dk.66 Emircan (x), Pa Dibba (xxx)

BALIKESİRSPOR: Atilla (xx)- Mert (xx), Sedat (xx), Batuhan (xx), Manaj (xx) (Dk.63 Hasan (?), Cemal (xx) (Dk.77 Anıl (?), Birol (xx) (Dk. 63 Enes (x), Doğa (xx), Taşkın (xx), Muhammed (xx) (Dk.63 Abdulkadir (?), Cumali (xx) (Dk.77 Oğuz (?)

GOLLER: Dk.57 Pa Dibba, Dk.67 Tayyip, Dk.86 Yunus (Adana Demirspor)

SARI KARTLAR: Okan, Rassoul (Adana Demirspor)

TFF 1’inci Lig’in 33’üncü haftasında Adana Demirspor sahasında ağırladığı Aydeniz Et Balıkesirspor’u 3-0 yenerek ligdeki liderliğini sürdürdü.

20’nci dakikada Adana Demirspor’da Sinan, orta sahadan aldığı topla ceza sahasına kadar girdi. Sinan’ın sert vuruşunda top az farkla auta çıktı.

34’üncü dakikada Adana Demirspor’da Sinan topla beraber ceza sahasına sokuldu. Sinan, sağ çaprazda Pa Dibba’ya pasını gönderdi. Pa Dibba’nın sert vuruşunda top az farkla auta çıktı.

İlk yarı golsüz sona erdi.

52’nci dakikada Adana Demirspor’da ceza sahası içerisinde Ezeh’in verdiği pasla buluşan Hasan, kaleyi gördü ve sert vurdu. Hasan’ın vuruşu defansa çarparak kornere çıktı.

57’nci dakikada Adana Demirspor’da Sinan ceza sahası dışında kazandığı topu Pa Dibba’ya gönderdi. Pa Dibba düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu:1-0

60’ıncı dakikada ceza sahası dışında karambolde topla buluşan Pa Dibba düzgün vurdu ancak kaleci Atilla son anda topu kornere çeldi.

67’nci dakikada Adana Demirspor’da Sinan’ın kullandığı köşe vuruşunda Tayyip kale sahası içerisinde topa yükseldi ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu:2-0

86’ncı dakikada Adana Demirspor’da Pa Dibba’nın savunma arkasına attığı pasla buluşan Yunus topla buluştu. Kaleciyle baş başa kalan Yunus meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu:3-0

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Adana Demirspor sahasında ağırladığı Aydeniz Et Balıkesirspor’u 3 farklı skorla yendi.



