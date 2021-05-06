Adana Demirspor'a seyirci cezası
TFF, sokağa çıkma yasağına rağmen stadında seyirci bulunduran Adana Demirspor'a ceza verdi.
TFF'den yapılan açıklamada
"ADANA DEMİRSPOR A.Ş.'nin, 01.05.2021 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, tribünlere usulsüz seyirci alınmasından dolayı 65.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." dendi.
SÜLEYMAN SOYLU VURGUSU
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Adana Demirspor tribünlerinin dolu olması hakkınd "Bunu TFF'ye de açık açık yazdım. Dedim ki, ben stada taraftarımı alamıyorum, polis izin vermiyor. Benim taraftarım Türk vatandaşı değil mi? Neden Samsunsporlular stada giremezken, Adana Demirsporlular bu kadar rahat davranabiliyorlar? Süleyman Soylu'nun oğlu dediler. Emniyet müdürü onların karşısında önlerini ilikliyor. Bunlar açık açık söylendi. Ben de tamam o zaman dedim, Türk futbolu bitmiş demek ki." ifadelerini kullanmıştı.
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