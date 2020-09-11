Adana’da bin 340 litre kaçak etil alkol ele geçirildi
Adana polisi piyasa değeri 405 bin lira olan bin 340 litre etil alkol ele geçirdi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Yüreğir ilçesinde bulunan bir depoda kaçak etil alkol olduğu bilgisine ulaştı.
Bu bilgi üzerine yapılan baskında, kamyonet ve depoda piyasa değeri 405 bin lira olan bin 340 litre kaçak etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına aldı. Zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındı.
Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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