Adana'da bir eve el yapımı bomba atıldı
Adana'da tek katlı müstakil evin çatısına atılan el yapımı patlayıcı (EYP) büyük bir gürültüyle patlayıp, kısa süreli paniğe neden oldu.
Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, pet şişe içerisinde hazırlanmış EYP’yi, tek katlı evin çatısına atıp, kaçtı. Büyük bir gürültü ile patlayan EYP, ev sakinlerine kısa süreli panik yaşattı.Ev sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Özel harekat polisleri uzun namlulu silahlarla çevre güvenliği alırken, olay yeri inceleme ile bomba imha uzmanı polisler de sokakta ve evin çatısında delil topladı.
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