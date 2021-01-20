Adana'da bir kadın darp edilip otomobilden atıldı

Adana'da erkek arkadaşıyla park halindeki otomobilde tartışan kadın, darp edilip araçtan atıldı.

AA
20 Ocak 2021 Çarşamba, 01:15
Adana'da bir kadın darp edilip otomobilden atıldı
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Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde devriye görevi yapan bekçiler, bir parkta ağlayan kadının yardım istediğini fark etti.

Gözyaşı döken S.T'nin ifadesine başvuran ekipler, kadının sosyal medya aracılığıyla tanıştığı arkadaşı tarafından park halindeki otomobilde tartıştıkları sırada, darp edilip ayakkabılarının ve cüzdanının alındığını tespit etti.

Olayın ardından kaçan şüphelinin eşkal bilgilerini belirleyen ekipler, S.T'yi polis merkezine götürdü.





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