Adana'da bir kadın darp edilip otomobilden atıldı
Adana'da erkek arkadaşıyla park halindeki otomobilde tartışan kadın, darp edilip araçtan atıldı.
Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde devriye görevi yapan bekçiler, bir parkta ağlayan kadının yardım istediğini fark etti.
Gözyaşı döken S.T'nin ifadesine başvuran ekipler, kadının sosyal medya aracılığıyla tanıştığı arkadaşı tarafından park halindeki otomobilde tartıştıkları sırada, darp edilip ayakkabılarının ve cüzdanının alındığını tespit etti.
Olayın ardından kaçan şüphelinin eşkal bilgilerini belirleyen ekipler, S.T'yi polis merkezine götürdü.
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