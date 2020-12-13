Adana’da eski F-16 pilotu FETÖ'den tutuklandı
Adana’da FETÖ'ye yönelik operasyonda, "mahrem imamlar"la görüştüğü belirlenen, görevden ihraç F-16 pilotu yüzbaşı Ramazan Ö. (33) ile Fethullah Gülen’in çağrısına uyarak Bank Asya’daki hesabındaki para miktarını artıran öğretmen Sabri I. (45), gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Ramazan Ö., tutuklanırken, Sabrı I. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY’ye yönelik önceki operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, 2 kişinin örgütsel faaliyetlerde bulunduğu ve mahrem imamlarla görüştüğünü belirledi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından harekete geçen ekipler, Ramazan Ö. ile Sabri I.’yı belirlenen adreslerinde yakaladı. Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
GÜLEN’İN GÖRÜNTÜLERİNİ İZLİYORMUŞ
Gözaltına alınan F-16 pilotu yüzbaşı Ramazan Ö.’nün, Amasya’daki sivil ve askeri amaçlı kullanılan Merzifon Havaalanı’nda pist bakım görevi yaptığı, son olarak geçici görevlendirmeyle geldiği 10’uncu Tanker Üs Komutanlığı’ndan 17 Haziran’da da ihraç edildiği öğrenildi. Hakkında verilen ifadelerde, Ramazan Ö.’nün, FETÖ lideri Fetullah Gülen’in görüntülerini izlediği ve örgüt toplantılarına katıldığının yer aldığı öne sürüldü.
FETÖ DERSHANELERİNDE ÖĞRETMENLİK YAPMIŞ
Gözaltına alınan diğer şüpheli Sabri I.’nın ise 19 yıldır 3 farklı kentte FETÖ’nün dershanelerinde öğretmenlik yaptığı, örgüt ele başı Fetullah Gülen’in 2014 yılında yaptığı çağrıya uyarak Bank Asya’daki hesabındaki para miktarını artırdığı öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ramazan Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Sabri I. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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