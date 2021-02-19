Adana'da FETÖ'nün "sohbet ablası"na 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi
Adana'da FETÖ yapılanmasına ilişkin davada örgütün "sohbet ablası" olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin örgütün "sohbet ablası" olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık F.E'nin davasında karar duruşması görüldü.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan F.E. ile avukatı katıldı.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın ByLock kullandığını, FETÖ lideri Gülen'in talimatı sonrası Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığını ve FETÖ'nün "sohbet ablası" olarak faaliyet yürüttüğünü belirterek, F.E'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.
Sanık F.E. ise mütalaayı kabul etmediğini ve FETÖ üyesi olmadığını savunarak, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Benim örgütsel bir konumum yoktur. ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Beraatimi talep ederim." dedi.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdığı F.E'nin mevcut halinin devamına karar verdi.
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