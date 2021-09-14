Adana’da iki kişi tartıştıkları kişiyi bıçaklayıp sopa ile darbetti
Adana’da 2 kişi, daha önceden husumetli olduğu Ekrem A.’yı bıçaklayarak darbetti. Olaydan sonra Ekrem A.’nın otomobilinin lastiklerini kesen şüpheliler olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan Ekrem A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaçan şüpheliler ise her yerde aranıyor.
Olay, saat 03:00’da merkez Seyhan ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Y.Y. ve İ.Y., daha önceden aralarında husumet bulunan Ekrem A. bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli Y.Y. ve İ.Y. yanlarında getirdiği sopa ve bıçakla Ekrem A.’yı darbettikten sonra bıçakladı. Ekrem A.’nın otomobilinin lastiklerini kesen şüpheliler olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Ekrem A.’yı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Ekrem A.’yı ilk müdahalesinin ardından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Olayı duyan Ekrem A.’nın yakınları olay yerinde gözyaşlarına hakim olamadı.
Polis, kaçan şüpheliler için çalışma başlattı.
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