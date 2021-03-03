Adana'da onlarca mezarı tahrip ettiler: "Şirk" diyerek saldırıyorlar

03 Mart 2021 Çarşamba, 10:57

20 Şubat Cumartesi günü merkez Yüreğir ilçesi Alihocalı Mahallesi’nde bulunan mezarlıkta, 15 Temmuz şehitleri polisler Ahmet Oruç, Mehmet Oruç kardeşler ve sivil şehit İbrahim Yerlikaya’nın mezarlarının da aralarında bulunduğu toplam 79 mezarın tahrip edilip zarar verilmesi olayı ile ilgili olarak İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak yapılan çalışmalarda, olay ile ilgili olarak mezarlık gidiş-geliş güzergahında 100 güvenlik kamera kaydı incelendi.

Çalışmalar sonucunda, 3 motosikletli 6 şahsın 20 Şubat Cumartesi günü saat 16.05 sıralarında mezarlığa girdikleri, aynı gün saat 17.45 sıralarında mezarlıktan çıktıkları, yaklaşık olarak 1 saat 40 dakika mezarlıkta kaldıkları tespit edildi. Olayı 3 motosiklette bulunan 6 şahsın gerçekleştirdiği değerlendirilerek, H.Ö., İ.Ö., A.B.D., T.A., F.B. ve H.Ç. isimli 6 şüpheli şahıs 25 Şubat Perşembe günü düzenlenen operasyonda yakalandı.

"TÜRKİYE EMİRİ" ÖZDEN'İN OĞLU VE YEĞENİ

Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan İ.Ö. alınan ifadesinde, olayı gerçekleştirdiklerini itiraf etti.

Yakalanan 6 şüpheli şahsın Adana’da IŞİD terör örgütü fikir ve düşüncesine bağlı olarak hareket eden bir grup içerisinde faaliyetli oldukları, söz konusu grubun liderliğini, Adana’da gözaltına alınarak İstanbul’da tutuklanan IŞİD'in sözde "Türkiye emiri" Mahmut Özden olduğu, mezarlıkları tahrip edip zarar veren şüpheli şahıslardan H.Ö.’nün Mahmut Özden’in oğlu, İ.Ö.’nün ise yeğeni olduğu tespit edildi.

Mezarlıkta tahrip edilen mezar taşları üzerinden alınan ayakkabı izlerinin, yakalanan şüpheli T.A.’dan elde edilen spor ayakkabı ile benzerlik göstermesi üzerine, ayakkabı ve elde edilen izler mukayese amacıyla kriminal uzmanlarına gönderildi. Yapılan uzman incelemesinde şüpheli T.A.’nın ayakkabı tabanı ve mezar taşları üzerinden elde edilen ayakkabı tabanı izlerinin aynı olduğu belirlendi.

"ŞİRK" DİYEREK SALDIRIYORLAR

IŞİD üyelerinin Suriye’de kontrolü altında bulunan bölgelerde radikal selefi düşünce doğrultusunda tarihi eserler, heykeller, mezar taşları, mabetler gibi yerleri "şirk" olarak gördüğü ve bu yapıları tahrip ettiği biliniyor.

Alihocalı Mezarlığındaki mezarların tahrip edilerek zarar verilmesi olayını gerçekleştiren şüpheli şahısların da IŞİD'in sözkonusu fikir ve görüşleri doğrultusunda bu saldırıyı gerçekleştirdikleri değerlendiriliyor.

Gözaltına alınan H.Ö., İ.Ö., A.B.D., T.A., F.B. ve H.Ç. isimli şüpheli şahıslar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi