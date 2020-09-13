Adana'da tamir etmek istediği TIR'ın altında kalan sürücü öldü

Adana'nın Pozantı ilçesinde tamir etmek istediği TIR'ın altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
13 Eylül 2020 Pazar, 09:23
Abone Ol google-news

Alınan bilgiye göre, 31 PR 985 plakalı TIR sürücüsü Ömer Ö, Pozantı ilçesi D-750 kara yolunda arıza yapan aracını yol kenarına park etti.

Araçtan inerek tekerleklerini ve farklı yerlerini kontrol ettiği TIR'ın geri kaydığını gören Ömer Ö, durdurmaya çalıştığı aracın altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Ömer Ö'nün yaşamını yitirdiğini belirledi. Sürücünün cenazesi, Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Video Haberler