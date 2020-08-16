Adana'da tarihi nü mozaiği satmaya çalışırken yakalandılar

16 Ağustos 2020 Pazar, 11:57

Adana İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 parça nü mozaiği satmak için müşteri arayan kişilere yönelik çalışma başlattı. Sarıçam ilçesindeki ev ve iş yerlerine yapılan baskınlarda; 3'ü kamu görevlisi 8 şüpheli gözaltına alınırken, tarihi eserler de ele geçirildi. Tarihi eserler, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.