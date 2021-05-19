Adana'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon düzenlendi
Adana'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon düzenlendi.
Adana'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 6 adrese baskın düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD'e yönelik çalışma başlattı.
Örgüt adına faaliyette bulunduğu ileri sürülen 6 şüphelinin adresini tespit eden ekipler, özel harekat polislerinin de desteğiyle söz konusu yerlere operasyon düzenledi.
Ekipler, kapılarını koçbaşıyla kırdıkları evlerde arama yaptı. Bazı polisler de sokak köşelerinde uzun namlulu silahlarla önlem aldı.
Gözaltına alınan bazı şüpheliler, adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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